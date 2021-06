29-letni Hiszpan poczynając od Rajdu Polski, przystępuje do pełnego sezonu FIA ERC 2021, z zamiarem walki o tytuł.

Szutrowy mistrz Hiszpanii z sezonu 2020 zaznaczył swoje aspiracje w zeszłorocznym Rajdzie Wysp Kanaryjskich, finale FIA ERC. Zwycięzca czterech odcinków specjalnych podczas listopadowych zawodów prowadził do czasu przebicia dwóch opon na jednym oesie. Już wtedy, po swoim mocnym występie ujawnił, że przymierza się do pełnej kampanii w mistrzostwach Starego Kontynentu.

- Kiedy zobaczyliśmy osiągi tego wspaniałego samochodu [red. Skoda Fabia Rally2 evo], zespołu i wspaniałych opon Michelin, zdecydowaliśmy się razem z Michelin, całą ekipą i sponsorami, na ERC - powiedział Solans, mistrz świata juniorów z 2017 roku. - Przez cały ten czas planowaliśmy, jak to zrobić, jak zdobyć budżet i udało się. Jesteśmy tu i damy z siebie wszystko.

Reprezentant Rallye Team Spain nie martwi się małą wiedzą o rajdach, które czekają na niego w tegorocznym kalendarzu: - Brałem już udział w Rajdzie Wysp Kanaryjskich. Startowałem też w Rajdzie Polski, choć teraz to będzie zupełnie coś innego, w porównaniu do tego, czego doświadczyłem wcześniej. Jednak zeszłoroczne zawody na Wyspach Kanaryjskich były dla mnie nowością, więc czasami doświadczenie nie jest aż tak ważne.

W odniesieniu do pokaźnej listy zgłoszeń na Rajd Polski i 40 samochodów Rally2, powiedział: - To nie jest ważne ile jest aut Rally2. Istotniejsze jest to, że są tam kierowcy na takim poziomie jak Aleksiej Łukjaniuk. To oni narzucają tempo i jeśli chcemy powalczyć dobry wynik musimy nawiązać do ich osiągów.

Solans poprowadzi w sezonie 2021 Skodę Fabię Rallly2 evo obsługiwaną przez Calm Competició. Jego pilotem będzie Marc Marti.