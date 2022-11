Tegoroczny wynik Alpine przypieczętował Esteban Ocon zdobywając sześć punktów w kończącym kampanię GP Abu Zabi. Do mety, z powodu awarii, nie dotarł drugi z kierowców ekipy, Fernando Alonso.

Alpine zakończyło sezon z dorobkiem 173 punktów, z czternastoma przewagi nad McLarenem. Jeśli chodzi o kierowców zespołu, Esteban Ocon z 92 oczkami na koncie zajął ósme miejsce w klasyfikacji kierowców, a Alonso z 81 dziewiąte.

Strategia okazała się kluczowa w niedzielnym wyścigu na Yas Marina liczącym 58 okrążeń, w kontekście taktyki na jeden lub dwa pit stopy. Po wycofaniu się Fernando z powodu podejrzenia wycieku wody w jego bolidzie, w przypadku Estebana zdecydowano się na dwie wizyty u mechaników. Na 14 i 41 okrążeniu otrzymywał twarde opony. W końcówce zawodów Francuzowi niewiele zabrakło, aby wyprzedził Lando Norrisa, przekraczając linię mety jako siódmy, zaledwie sekundę za swoim rywalem z McLarena.

- Gratulacje dla całego zespołu, tutaj na torze, jak również w fabrykach w Viry i Enstone, za zajęcie czwartego miejsca w mistrzostwach konstruktorów - powiedział Ocon. - To był długi oraz intensywny sezon i dobrze jest osiągnąć cel, który wyznaczyliśmy sobie na początku roku. Dla mnie to do tego najlepszy końcowy wynik punktowy w karierze, co jest bardzo satysfakcjonujące.

- Jeśli chodzi o wyścig, siódma pozycja jest świetnym rezultatem, a przy jednym okrążeniu więcej mogła być nawet szósta, gdyż pod koniec doganiałem Lando Norrisa - dodał. - Jestem zadowolony ze współpracy z Fernando w ostatnich latach i życzę mu wszystkiego najlepszego w przyszłym roku. Zawsze będzie legendą tego zespołu i sportu. Teraz nie mogę doczekać się rywalizacji z nim na torze w następnym sezonie. Czas na przerwę przed powrotem do pracy, aby jak najlepiej przygotować się na kolejną kampanię.

GP Abu Zabi było dla Fernando Alonso pożegnaniem z Alpine. Od przyszłego roku będzie jeździł w barwach Astona Martina.

- Niestety za nami kolejne wycofanie, po tym jak walczyliśmy o punkty i prezentowaliśmy się całkiem nieźle - mówił Alonso po finale na Yas Marina. - Co jednak ważne, zespół zajął czwarte miejsce w mistrzostwach konstruktorów i dziękuję wszystkim w stajni za osiągnięcie tego celu.

- Mimo, że po tym weekendzie żegnamy się z ekipą, zawsze będę miał dobre wspomnienia ze współpracy z Alpine - dodał. - Spędziłem z tą formacją dziewięć lat mojego życia i zdobyłem dwa tytuły, gdy działali jako Renault. Życzę im wszystkiego dobrego na przyszłość.

W tym roku Alpine jedenaście razy miało obydwóch zawodników na mecie wyścigów w czołowej dziesiątce. Najlepszym rezultatem było czwarte miejsce Estebana osiągnięte w GP Japonii.

Ponadto 173 punkty to poprawa o 18 oczek w stosunku do kampanii 2021.

