Sainz przybył na Florydę z nadziejami na przełamanie złej passy. W dwóch poprzednich wyścigach: w Australii i włoskiej Imoli przejechał łącznie trzy okrążenia.

Jednak już w trakcie drugiego treningu na Miami International Autodrome, Hiszpan rozbił się na wejściu w wąską szykanę, mocno odczuwając wypadek z powodu braku w tamtym miejscu specjalnej bariery Tecpro. W kwalifikacjach odbudował się i był nawet blisko premierowego pole position w F1, ale ostatecznie ustawił F1-75 za zespołowym kolegą - Charlesem Leclerkiem.

Po starcie Sainz stracił pozycję na rzecz Maxa Verstappena, ale w końcówce dzielnie - i skutecznie - bronił się przed Sergio Perezem.

W rozmowie przeprowadzonej tuż po wyścigu Sainz zdradził, że nadal odczuwa skutki piątkowego wypadku, a w czasie rywalizacji dokuczał mu ból szyi.

- Bywało lepiej - przyznał Sainz. - Po piątkowej kraksie nadal trochę boli mnie szyja, ale musiałem sobie z tym poradzić i walczyć.

- Zwłaszcza, gdy „Checo” napierał na pośredniej mieszance było bardzo trudno utrzymać go za sobą, ale zachowaliśmy podium i to przyzwoity wynik.

Sainz wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w Formule 1, ale zaliczył trzecie tegoroczne podium.

- Nie było łatwo. Biorąc pod uwagę opony i upał, był to ciężki wyścig. Samochód bardzo się ślizgał. Jednak koniec końców dostaliśmy to, na co, jak sądzę, zasłużyliśmy. P3 to przyzwoity wynik i możemy się na nim odbić. Chcę więcej, ale nie jest źle.

Sainz z 53 punktami jest piąty w tabeli kierowców. Liderujący Leclerc posiada niemal dwa razy większy dorobek.

