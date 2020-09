Claire Williams odchodzi z Williamsa

Dwa tygodnie temu poinformowano, o sprzedaży zespołu F1 grupie Dorilton Capital. Ekipa z Silverstone będzie nadal działała pod obecną nazwą. Podpisano również nowe Porozumienie Concorde.

Dzisiaj natomiast wydano oświadczenie, że Claire Williams już nie będzie pełniła funkcji szefowej ekipy, założonej przez jej ojca, Sir Franka, w 1977 roku.

Na razie nie poinformowano, kto przejmie jej obowiązki.

- Z zabezpieczoną przyszłością zespołu, to jest odpowiedni moment, abyśmy odeszli ze sportu - oświadczyła Claire Williams. - Jako rodzina, zawsze traktowaliśmy Williamsa priorytetowo. Dowiedliśmy tego poprzez nasze ostatnie działania w ramach procesu przeglądu strategicznego i wierzymy, że teraz jest właściwy czas, aby przekazać prowadzenie zespołu nowym właścicielom.

- Byliśmy w tym sporcie od ponad czterech dekad. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych osiągnięć i dziedzictwa, które pozostawiamy po sobie - kontynuowała. - Zawsze byliśmy tutaj z miłości do czystej przyjemności, którą dają nam wyścigi samochodowe. Ta decyzja, którą poprzedziło wiele rodzinnych refleksji, nie przyszła nam lekko.

- Bardzo dziękujemy Dorilton za zachętę do kontynuowania naszych działań, ale wiemy, że z nimi zespół będzie w dobrych rękach i nazwa Williams pozostanie. Może to być koniec ery dla Williamsa jako zespołu prowadzonego przez rodzinę, ale jest to początek nowej epoki dla Williams Racing i życzymy im wielu sukcesów w przyszłości.

- W imieniu Franka i rodziny Williamsów chciałabym powiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni i pokorni za wsparcie, które otrzymywaliśmy przez te wszystkie lata, od naszych przyjaciół na padoku i wielu fanów na całym świecie.

- Natomiast przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować naszej ekipie. Ludziom, którzy pracowali w Williamsie w przeszłości i obecnie. To oni są prawdziwymi wojownikami tego zespołu. Formuła 1 jest naszym życiem od dawna, a teraz nadszedł czas na nowy rozdział - przekazała.

Prezes Dorilton Capital - Matthew Savage, oświadczył: - W pełni szanujemy bardzo trudną decyzję Claire i rodziny Williamsów o odejściu z zespołu i firmy po zapewnieniu im nowych środków na przyszłość. Osiągnięcia Claire w podtrzymywaniu dziedzictwa Williams Racing, jego znaczenia i zaangażowania w innowacje w trudnym środowisku od momentu przejęcia kierownictwa w 2013 roku były wręcz monumentalne.

- Odegrała również ogromną rolę w kształtowaniu bardziej wyrównanych warunków technicznych i finansowych dla F1, co pomoże zapewnić zespołowi powrót na czołowe pozycje w nadchodzących sezonach - przekazał. - Jesteśmy dumni, że możemy przenieść nazwę Williams do kolejnej ekscytującej fazy tego sportu i dziękujemy Sir Frankowi, Claire i rodzinie Williamsów za możliwość bycia częścią tej wspaniałej brytyjskiej marki.