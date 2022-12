Amerykanin będzie obok Oscara Piastriego - zakontraktowanego przez McLarena - jednym z dwóch debiutantów w stawce. Nyck de Vries, którego usługi zapewnił sobie zespół AlphaTauri, zaliczył w tym roku Grand Prix Włoch.

Sargeant ma za sobą całą kampanię w Formule 2 i w końcowej tabeli sklasyfikowany został na czwartym miejscu. To wystarczyło, by otrzymać superlicencję, niezbędną do występów w F1. 21-latek zastąpi w Williamsie Nicholasa Latifiego.

Od 2014 kierowcy F1 mogą wybierać numer startowy. W środę ekipa z Grove poinformowała, że Sargeant zdecydował się na dwójkę.

- Używałem numeru dwa w Formule Renault i zaliczyłem wtedy całkiem niezły sezon - przekazał Sargeant. - Moim numerem jest trójka, ale nie mogłem jej wybrać, więc stwierdziłem czemu nie wziąć tego numeru z przeszłości.

Sargeant będzie dopiero drugim kierowcą, który od zapoczątkowania wyboru numerów jeździć będzie z dwójką. W latach 2017-2018 należała ona do Stoffela Vandoorne’a.