Stroll doznał kontuzji podczas rowerowego treningu. Kanadyjczyk opuścił testy w Bahrajnie i zastąpił go Felipe Drugovich - rezerwowy kierowca zespołu oraz członek nowo powstałego programu dla młodych kierowców.

Chociaż Aston Martin nie informował szczegółowo o kontuzji Strolla, ekipa coraz mocniej daje do zrozumienia, iż jego występ podczas inauguracji w Bahrajnie jest zagrożony.

W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazano:

- Zespół nadal będzie się starał zmaksymalizować szanse Lance’a na występ w wyścigu, jednocześnie czekając aż upora się on z kontuzją. Jednak jeśli nie będzie on zdolny do rywalizacji, poza Fernando, to Felipe pojedzie AMR23.

Drugovich podczas testów w Bahrajnie otrzymał AMR23 na dwa poranki. Zadowolony z pracy wykonanej przez młodego kierowcę był Mike Krack, szef zespołu.

- Felipe wykonał dobrą robotę. Nie możemy zapominać, że wszystko było dla niego nowe. Nigdy wcześniej nie jeździł takim samochodem. Jest zdolną do refleksji i spokojną osobą. I takie też zaprezentował podejście.

- Zawsze jestem zdumiony jego spokojem, a przecież jest Brazylijczykiem! Spisał się naprawdę dobrze. Pierwszego dnia jeździł konsekwentnie i zrobił wszystko to, o co go poprosiliśmy.

- Dzisiaj również był bezbłędny. Ani razu nie zblokował kół, nie przestrzelił wierzchołka zakrętu. Nic z tych rzeczy. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni.

Drugovich został potencjalnym zastępcą Strolla, jeśli ten nie będzie mógł pojechać w Bahrajnie. Gdyby absencja przedłużyła się na kolejną rundę - rozgrywaną w Arabii Saudyjskiej - nie jest wykluczony comeback Sebastiana Vettela.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images