Dziesięciu do Haasa

Umowy obu obecnych kierowców: Kevina Magnussena i Romaina Grosjeana wygasają po zakończeniu bieżącego sezonu. Żaden z nich nie może być pewny pozostania w Haasie. Rozmowy kontraktowe zostały wstrzymane na czas negocjacji nowego Porozumienia Concorde. Najpierw chciano się upewnić, iż amerykańska ekipa pozostanie zaangażowana w Formule 1.

- Najpierw musimy zobaczyć co chcemy robić i zdecydować się, jakie kroki podjąć - powiedział Steiner przed Grand Prix Toskanii. - Nie sądzę, aby w tym momencie było zbyt wiele wolnych miejsc, więc wiele zależy ode mnie.

- Dlatego też jestem dość spokojny. Miejsc jest tylko dwadzieścia, a w kolejce czeka kolejnych dziesięciu, którzy mogą się podjąć tej pracy. Dwóch już mamy [Magnussena i Grosjeana], a ośmiu pozostałych i tak znacie.

Jednym z dostępnych kierowców stał się Sergio Perez. Meksykanin po sezonie 2020 rozstaje się z Racing Point, gdzie zastąpi go Sebastian Vettel.

- Rozważamy każdego, kto jest na rynku. Położymy wszystko na stół i zastanowimy się co chcemy robić. Czy chcemy aktualnych kierowców, czy może mieszankę doświadczenia z młodością. Wszystko jest otwarte.

- Bardzo go [Pereza] szanuję. Oczywiście, podobnie jakby to było w przypadku Sebastiana [Vettela], szkoda gdyby Formuła 1 go straciła. Tak samo jak Nico Hulkenberga. Wszyscy z nich to dobrzy ludzie. Nie wiem co zrobimy. Tak jak powiedziałem, jest wiele możliwości - zakończył Gunther Steiner.