Po odejściu z F1 pod koniec sezonu 2004, wycofując się z projektu Jaguara i oznaczając silniki marką Cosworth, Ford ogłosił, że powraca do sportu wraz z nową erą silnikową, która rozpocznie się w 2026 roku.

Ogłoszenie amerykańskiej marki odnosi się jedynie do planów ponownego wejścia do F1 i nie wyszczególniło, z którymi zespołami będzie współpracować Ford.

Jednak Ford prowadził rozmowy z Red Bullem od wielu miesięcy i jest wysoce prawdopodobne, że doszło do zawarcia umowy, która ma zostać ogłoszona podczas premiery bolidu zespołu z Milton Keynes już o 15:00 czasu polskiego.

Red Bull jest na zaawansowanym etapie w projektowaniu jednostki napędowej na sezon 2026 i otwarcie mówił o chęci pozyskania partnera, który wniesie wkład techniczny i potencjalne oznakowanie projektu.

- To początek ekscytującego, nowego rozdziału w historii Forda, która rozpoczęła się, gdy mój pradziadek wygrał wyścig, który pomógł uruchomić naszą firmę. Ford powraca na szczyt sportu, przenosząc długą tradycję innowacji, zrównoważonego rozwoju i elektryfikacji na jedną z najbardziej eksponowanych scen na świecie - powiedział prezes zarządu, Bill Ford, mówiąc o powrocie marki do F1.

Bill Ford przytoczył dwa kluczowe czynniki w swojej decyzji o powrocie do F1 – rozwój tego sportu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, od czasu przejęcia Liberty Media, a także rosnącą rolę, jaką energia elektryczna będzie odgrywać w jednostkach napędowych w 2026 roku.

Dyrektor generalny F1, Stefano Domenicali, z zadowoleniem przyjął decyzję Forda o zaangażowaniu się w wyścigi Grand Prix.

- Dzisiejsza wiadomość, że Ford wchodzi do Formuły 1 od 2026 roku, jest świetna dla tego sportu i cieszymy się, że dołączają do niesamowitych firm, które już są w Formule 1. Ford to globalna marka z niesamowitym dziedzictwem w świecie wyścigów i motoryzacji, która dostrzega ogromną wartość, jaką zapewnia nasza platforma dla ponad pół miliarda fanów na całym świecie - powiedział Domenicali.

- Nasze zobowiązanie, dotyczące osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 roku i wprowadzenia zrównoważonych paliw w F1 od 2026 roku, jest również ważnym powodem ich decyzji o wejściu do F1. Wierzymy, że nasz sport zapewnia możliwości i zasięg jak żaden inny i nie możemy się doczekać, aż logo Forda pojawi się na kultowych torach F1 od 2026 roku - dodał dyrektor generalny F1.

Prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem uznał, że decyzja Forda potwierdziła słuszność zmiany przepisów dotyczących silników F1 na sezon 2026.

- Jest niewielu producentów, którzy mają taką historię w sportach motorowych, jak Ford, więc ich powrót do Formuły 1 to doskonała wiadomość. Dodatkowo podkreśla to sukces przepisów dotyczących jednostek napędowych, które mają na celu zarówno zrównoważony rozwój, jak i widowiskowość. Oczywiście większe zainteresowanie ze strony Stanów Zjednoczonych jest ważne dla dalszego rozwoju czołowej kategorii sportów motorowych na świecie - powiedział Ben Sulayem.

Ford jest jednym z najbardziej utytułowanych producentów w historii F1, który zdobył dziesięć mistrzostw konstruktorów i 13 mistrzostw kierowców.