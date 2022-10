Antonio Giovinazzi jest wymieniany w wąskim gronie faworytów do przejęcia fotela w zespole Haas po Micku Schumacherze. Włoch miał okazję pokazać swój kunszt w pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych.

Skończyło się na czterech okrążeniach i rozbitym bolidzie wraz z uszkodzeniem sprzęgła. Nienajlepszy występ w kontekście walki o fotel wyścigowy, jednak sam zainteresowany nie uważa, aby ta sytuacja obniżyła jego notowania.

- To Formuła 1 i czasami zasługujesz na to, aby w niej zostać i nie zajmujesz miejsca, czasami tak po prostu jest. Na pewno ten wypadek nie pomaga, ale z drugiej strony pokazałem już, co potrafię w F1. Wiem, że to nie jedno okrążenie i kilka zakrętów zakończy moją karierę. Zobaczmy, co się stanie - stwierdził Giovinazzi.

Czytaj również: Trudna pierwsza sesja dla debiutantów

Włoch liczy teraz na udział w testach przy okazji Grand Prix Abu Zabi i podkreśla, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, wskazując za przykład sytuację Nycka de Vriesa.

Alternatywą dla Giovinazziego może być angaż w serii World Endurance Championship, gdzie swój Hypercar wystawi zespół Ferrari.