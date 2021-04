Hamilton i Vettel mają razem na koncie 11 mistrzowskich laurów. Od 2010 roku tylko raz tytuł nie powędrował do któregoś z nich.

Kierowca Mercedesa, pytany o najlepsze pojedynki swojej kariery, wskazał na rywalizację z Vettelem. Hamilton podkreślił ilość pracy wykonaną przez obu zawodników i nie krył pochwał dla Niemca.

- Wiem, jak ciężko utrzymać się w miejscu, do którego dotarliśmy i pamiętam jak ścigałem się z niesamowitym kierowcą, ale i wspaniałym człowiekiem, jakim jest Seb - powiedział Hamilton. - Jest czterokrotnym mistrzem świata.

Odnosząc się do pojedynków z czasów obecności Vettela w Maranello, Hamilton dodał: - Ferrari w tamtym czasie było bardzo mocne. Pełne skupienie i praca nad osiągami w każdy kolejny weekend wiele nas obu kosztowała. Choć był to dla nas trudny czas, myślę, że zbliżyliśmy się wtedy do siebie. Wydaje mi się, że wzajemny szacunek jest ogromny.

Po emocjonującym Grand Prix Bahrajnu wszyscy oczekują kolejnych zaciętych pojedynków między Hamiltonem i Maxem Verstappenem z Red Bull Racing. Brytyjczyk podkreślił, że lubi taką rywalizację, choć trudno mu w tej chwili przewidzieć, jak to będzie wyglądało na przestrzeni całego sezonu.

- Ja zawsze chcę walczyć z najlepszymi kierowcami i być tak blisko, jak to możliwe. Musisz próbować dać z siebie więcej.

Hamilton dodał również, że pojedynki z Verstappenem różnią się od tych prowadzonych z Vettelem.

- Teraz jest inaczej. Max nie ma takiego doświadczenia jak Seb, ale oczywiście ma szansę zostać w przyszłości mistrzem świata. Niezależnie od tego czy stanie się to teraz, czy później, ostatecznie zależy to od pracy, którą wykonamy z zespołem.