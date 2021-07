Obecny sezon jest najbardziej zaciętym od początku ery hybrydowej. Red Bull Racing stworzył wreszcie samochód mogący walczyć z dominującym od 2014 roku Mercedesem.

Do zaciętych pojedynków koło w koło dochodziło już m.in. w Bahrajnie czy Imoli, a blisko kolizji było również w trakcie sobotniego sprintu kwalifikacyjnego na Silverstone, podczas którego Verstappen wyprzedził Hamiltona. Dzień później doszło do kraksy w szybkim zakręcie Copse, a obie strony przerzucają się odpowiedzialnością.

Dyskusje na temat incydentu „rozpalają” cały padok, a swój głos dorzucił również Damon Hill - mistrz świata z 1996 roku.

- Nigdy nie widziałem Lewisa jeżdżącego tak agresywnie - powiedział Hill w podcaście F1 Nation. - Jedyny raz, który sobie przypominam, to Barcelona z Nico Rosbergiem [w 2016 roku].

- Zastanawiam się czy miało to coś wspólnego z tym, co dzień wcześniej wydarzyło się w sprincie. Może to był taki sygnał? Lewis chciał przekazać: „słuchaj, jestem walczakiem i jeśli zamierzasz ze mną twardo pogrywać, będę musiał się odpłacić”. I to zrobił.

- Psychologicznie na pewno to w jakiś sposób wpłynęło na Maxa. Musiało. Uświadomił sobie, że Lewis w walce koło w koło nie zamierza odpuszczać. Musi mieć to w pamięci.

Hill zaznacza jednak, że jego zdaniem Hamilton nie przesadził w feralnym zakręcie.

- Jedną z rzeczy, w których Lewis jest genialny, jest to balansowanie między przekroczeniem granicy a niewystarczającą agresywnością. Wydaje się, że potrafi to ocenić perfekcyjnie. Nigdy nie widziałem, by w wyścigu zrobił coś niesportowego. Był blisko, na tyle blisko, że byłeś gotowy powiedzieć, iż przesadził, ale tak się nie działo.

- Ryzyko wypadku zawsze było, ale wina byłaby taka sama po stronie Maxa, jak i jego. A Lewis jest genialny w ocenie takich zdarzeń - wyjaśnił Damon Hill.