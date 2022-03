Tuż przed otwierającym sezon 2022 Grand Prix Bahrajnu, Sebastian Vettel otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19. W zaistniałej sytuacji, w ostatniej chwili, Aston Martin ściągnął do Sakhir swojego kierowcę rezerwowego, Nico Hulkenberga, który zasiadł w kokpicie AMR22.

Hulkenberg pozostawał w gotowości do udziału GP Arabii Saudyjskiej, w ten weekend, ponieważ Vettel wciąż nie mógł uzyskać negatywnego wyniku testu na Covid-19.

Ostatecznie Aston Martin ogłosił w piątek rano, że „Hulk” wystartuje również w drugiej rundzie sezonu, jako kolega zespołowy Lance'a Strolla.

Oznacza to, że Vettel rozpocznie swoją kampanię nie wcześniej niż od trzeciej odsłony mistrzostw, Grand Prix Australii 10 kwietnia. Ekipa z Silverstone podkreśliła, że oczekuje, iż czterokrotny mistrz świata będzie zdolny do poprowadzenia samochodu do tego czasu.