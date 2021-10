Obaj kierowcy wycofali się z GP Stanów Zjednoczonych, po problemach z tyłem w ich samochodach, ale nawet przed tym ich wyścig był do zapomnienia.

W bolidzie Ocona już na pierwszym okrążeniu po kontakcie z Antonio Giovinazzim doszło do uszkodzenia przedniego skrzydła. Potem zabrakło tempa na odrobienie strat. Natomiast Alonso utknął w walce z Giovinazzimi i z drugim z kierowców Alfy Romeo - Kimim Raikkonenem, w rywalizacji o dziesiątą pozycję.

Po raz pierwszy od czasu Monzy żaden z samochodów Alpine nie znalazł się w Q3. Do tego nie pomógł start Alonso z końca stawki, po wymianie silnika.

Mimo to Hiszpan wyraził nadzieję, że zespół znajdzie odpowiedzi na pytania, dlaczego tak bardzo nie radzili sobie na Circuit of the Americas, zarówno jeśli chodzi o tempo na pojedynczym okrążeniu, jak również to wyścigowe.

- Liczę, że znajdziemy jakieś odpowiedzi - przekazał Fernando Alonso. - W wyścigu samochód spisywał się znacznie lepiej, czułem, że jestem bardziej konkurencyjny. Byłem zdecydowanie szybszy od Alfy Romeo, Astona Martina, czy Tsunody.

- Podczas treningów nie mieliśmy takiego tempa, więc w kontekście wyścigu był to miły krok naprzód. Jednak wciąż nie poszło nam tak dobrze, jak w Soczi czy Turcji, więc musimy to przeanalizować - podkreślił. - Ze względu na nierówności, ustawienia zawieszenia w Austin są bardzo specyficzne, co nam nie wyszło. Przestudiujemy to, abyśmy byli w jak najwyższej formie w Meksyku.

Czytaj również: Alpine ma wyścig do zapomnienia

Ocon nie spodziewał się problemów Alpine po tym, jak ekipa z Enstone była konkurencyjna po przerwie letniej. Austin zakończyło passę piętnastu z rzędu punktowanych finiszów zespołu.

- Nie spodziewaliśmy się aż tak dużych kłopotów - przyznał Esteban Ocon. - Sporo zmagaliśmy się z samochodem podczas treningów, choć w trakcie każdej sesji czyniliśmy postępy.

- Kwalifikacje nie były tak dobre, jak na to liczyliśmy. Poszliśmy jednak zdecydowanie do przodu od czasu pierwszego treningu. Wyścig natomiast to znowu były duże problemy. Należy się temu przyjrzeć, abyśmy wrócili silniejsi. Tor sam w sobie jest bardzo nierówny w porównaniu do wszystkich innych miejsc, które odwiedzamy. Jest bardzo wyboisty. Mamy więc wiele aspektów, które przejrmy - dodał.

Czytaj również: Alonso mógł odejść wcześniej

Polecane video: