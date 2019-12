Kubica rozczarowany pracą Williamsa

Polak w sezonie 2018 pełnił rolę kierowcy testowego brytyjskiej ekipy. W tym roku, kontynuując współpracę z ekipą z Grove, powrócił do regularnych startów w Formule 1.

Rezultaty były dalekie od oczekiwanych. Zespół prowadzony przez Claire Williams nie poradził sobie z licznymi problemami. Od dwóch lat nie są też w stanie zbudować konkurencyjnego samochodu.

W tegorocznych mistrzostwach Kubica zdobył jeden punkt, w Grand Prix Niemiec. Przegrał natomiast wszystkie sesje kwalifikacyjne z partnerem z ekipy - Georgem Russellem.

Polak wielokrotnie wskazywał, że różnice między nimi bywały niereprezentatywne. Czasami jeździł innym samochodem niż Brytyjczyk. O rywalizacji nie było mowy.

Po odejściu z Williamsa, na sezon 2020 Kubica przymierzany jest do roli kierowcy testowego w Haas F1 Team lub Racing Point. Do tego mają dojść regularne starty w DTM.

- Jesteśmy kierowcami wyścigowymi i zawsze chce się osiągać lepsze wyniki. Uważam, że w tym sezonie ciężko było ocenić na co mnie stać. Z drugiej strony przekonałem się, że mogę ścigać się na najwyższym poziomie. Dlatego pragnę startować w przyszłym roku, ponieważ sądzę, że pracując z zespołem, nadal mogę czerpać z tego przyjemność i zapewniać odpowiednie rezultaty. To najcenniejszy wniosek z tego sezonu - uznał.

Pytany, czy jest tak dobrym kierowcą, jak dziesięć lat temu w F1, odparł: - Na to pytanie nie da się odpowiedzieć. Przede wszystkim trzeba mieć możliwość pokazania, że jest się tak dobrym jak wcześniej. W tym roku nie było takiej opcji. Kiedy ścigasz się z przodu jest inaczej, niż gdy jeździsz z tyłu. Z operacyjnego punktu widzenia odczuwam jeszcze większe rozczarowanie niż samymi wynikami.

- Jako grupa, a jestem jej częścią, nie zrobiliśmy wystarczająco dużo w tym roku, jak również przez ostatnie 24 miesiące. Kiedy usiądziesz i usłyszysz komentarze George’a który mówi dokładnie to samo, co ja po przejechaniu pięciu okrążeń w Abu Dhabi w 2017 roku to pokazuje, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo w przeciągu ostatnich 24 miesięcy. Mówię to jako zespół, ponieważ jestem jego częścią. Z mojego punktu widzenia to największe rozczarowanie. Powinniśmy reagować szybciej i z większym przekonaniem, że stać nas na rozwiązanie problemów. George ma te same uwagi, co ja 24 miesiące temu. To pokazuje, że przez te dwa lata niewiele się zmieniło.

- To, co się we mnie zmieniło, to fakt, że jestem teraz znacznie starszy niż dziesięć lat temu. Mam też szersze spojrzenie na ten biznes - zakończył.

