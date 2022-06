Leclerc miał niedawno okazję do wypróbowania dwóch historycznych samochodów Ferrari. Monakijczyk jeździł 312T4 z 1979 roku, by upamiętnić czterdziestą rocznicę śmierci Gillesa Villeneuve’a. Później, w trakcie Historycznego Grand Prix Monako pokazał się za kierownicą 312B3.

Ten drugi przejazd nie zakończył się najszczęśliwiej. Zawiodły hamulce i Leclerc obrócił się w Rascasse, uderzając tyłem Ferrari w barierę. Uszkodzeniu uległo ogromne tylne skrzydło.

Kierowcy nic się nie stało, ale po tamtych wydarzeniach Leclerc stał się ostrożniejszy.

- Nagle zabrakło hamulców i nie mogłem zapobiec obrotowi - wyjaśnił. - Wcześniej oczywiście zrobiono test tego samochodu. Zawiniła śruba przy klockach hamulcowych. Trudno to przewidzieć.

- Teraz walczę o mistrzostwo i pomyślę dwa razy zanim zrobię coś podobnego w przyszłości. Choć to też część naszej pracy i czasami musimy wskoczyć do tych samochodów. Dla mnie to także zaszczyt i zawsze jestem bardzo zadowolony, gdy prowadzę te auta i sprawia mi to przyjemność.

- Trzeba jednak znaleźć właściwą równowagę, zwłaszcza gdy walczysz o mistrzostwo, ale i generalnie, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo.

