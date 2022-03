W pierwszych dwóch wyścigach sezonu Formuły 1 2022, zwycięstwami podzielili się kierowcy Red Bull Racing i Ferrari. W przypadku Mercedesa, najlepszą pozycją, była trzecia Lewisa Hamiltona w GP Bahrajnu.

Przypominając bardzo napiętą walkę RBR z Mercedesem w poprzedniej kampanii, doradca Red Bulla ds. sportów motorowych - dr. Helmut Marko jest zadowolony, że mają teraz do czynienia ze Scuderią, która w jego opinii prezentuje bardziej sportowe podejście do rywalizacji niż ekipa niemieckiego producenta.

- Mamy nowego przeciwnika - powiedział Marko po Grand Prix Arabii Saudyjskiej. - Mercedes jest co najmniej pół sekundy za nami. Być może uda im się rozwiązać swoje problemy, ale my też nie będziemy stali w miejscu. Już teraz ciężko pracujemy nad ulepszeniem naszych samochodów.

- Myślę, że z Charlesem Leclerkiem i Ferrari toczymy lepszą walkę niż z Mercedesem. To już bardziej przypomina sportową rywalizację. Do tej pory odbyły się tylko dwa wyścigi, ale na obecną chwilę nie sądzę, abyśmy mieli taką eskalację, jak to było w zeszłym roku z Mercedesem.

Czytaj również: Ferrari chce się bardziej przyjrzeć Red Bullowi

Marko potwierdził również, słowa kierowców Ferrari, które padły po GP Arabii Saudyjskiej, że w minionej rundzie RB18 charakteryzował się mniejszą siłą docisku i większą prędkością na prostych.

- Jeśli Max zobaczy szansę, wykorzysta ją - mówił o walce Holendra z Leclerkiem podczas ostatnich okrążeń wyścigu w Dżuddzie. - Jego umiejętność wyprzedzania jest niesamowita. Nam też pomogło, że zdecydowaliśmy się wymienić tylne skrzydło na coś mniejszego, co dało nam przewagę prędkości maksymalnej. Płaciliśmy za to kilkoma dziesiątymi sekundy w pierwszym sektorze toru. Na szczęście w ogólnym rozrachunku przyniosło to większe korzyści.

Polecane video: