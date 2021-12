Lewis Hamilton wyprzedził Maxa Verstappena, a Sergio Perez Lando Norrisa. Fatalny start zaliczył Valtteri Bottas, który spadł na ósmą pozycję.

Verstappen agresywnie zaatakował Hamiltona, między kierowcami doszło do kontaktu. Brytyjczyk w trakcie walki ściął zakręt. Holender stwierdził przez team radio, że Anglik powinien oddać pozycję. Sędziowie stwierdzili, że nie trzeba podejmować większych analiz w kwestii tej sytuacji.

Christian Horner skontaktował się w tej kwestii z Michaelem Masi. Dyrektor wyścigu stwierdził, że Hamilton został poproszony o to, żeby zmniejszył swoją przewagę. Carlos Sainz zdołał wyprzedzić Lando Norrisa.

Na 9 okrążeniu Verstappen zgłosił swojemu inżynierowi, że ma problemy z trakcją przednich kół. Pięć okrążeń później Holender zjechał do boksu, następnie u mechaników zjawił się Hamilton. Zawodnik Red Bulla wyjechał czwarty, natomiast kierowca Mercedesa drugi. Na prowadzenie wyszedł Sergio Perez, który mógł od tej pory pomóc utrzymać za swoimi plecami siedmiokrotnego mistrza świata.

Na 18 okrążeniu Max Verstappen zdołał wyprzedzić Carlosa Sainza, który jechał na trzeciej pozycji. Na 20 kółku doszło do zaciętej walki o prowadzenie między Hamiltonem a Perezem. Brytyjczyk początkowo wyprzedził Meksykanina, jednak następnie reprezentant Red Bulla odbił pierwszą pozycję. Hamilton przez jakiś czas nie mógł sobie poradzić z 31-latkiem, dzięki czemu Max Verstappen zbliżył się do Anglika. Ostatecznie Perez został wyprzedzony przez Hamiltona i Verstappena, po czym zjechał do boksu po nowe ogumienie.

Na 27 kółku Kimi Raikkonen zjechał do boksu i wycofał się z wyścigu. Było to ostatnie Grand Prix w karierze Fina. Chwilę później przedwcześnie rywalizację zakończył George Russell, który stracił moc w swoim bolidzie. Brytyjczyk zdołał zjechać do garażu i zakończyć swój ostatni wyścig dla Williamsa.

Na 35 okrążeniu Antonio Giovinazzi zjechał na pobocze w zakręcie dziewiątym. W samochodzie Włocha awarii uległa skrzynia biegów. Był to również ostatni wyścig Formuły 1 dla 27-latka, przynajmniej na chwilę obecną.

Po świeżą mieszankę zjechał Max Verstappen, co miało pomóc zniwelować 16-sekundową przewagę Hamiltona.

Pięć okrążeń przed końcem wyścigu Nicholas Latifi rozbił swój bolid w trzecim sektorze. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Była to znakomita informacja dla Maxa Verstappena, który zdołał zbliżyć się do Hamiltona tylko na dziesięć sekund na przestrzeni kilkunastu okrążeń.

Holender zjechał po nową mieszankę, Hamilton pozostał na starym ogumieniu. Cała sytuacja nie spodobała się Brytyjczykowi, który zaczął przeklinać przez team radio.

Trzy okrążenia przed końcem zespół przekazał Serigo Perezowi, że muszą wycofać się z rywalizacji.

Chwilę później dyrekcja wyścigu ogłosiła, że zdublowane samochody między Hamiltonem, a Verstappenem nie będą mogły wyprzedzić SC. Kilka minut później zmieniono decyzję, dzięki czemu Verstappen jedno okrążenie przed końcem znalazł się za plecami Hamiltona.

Na ostatnim okrążeniu Max Verstappen wyprzedził siedmiokrotnego mistrza świata, Brytyjczyk próbował odzyskać pozycję, jednak 24-latek obronił się przed jego atakiem. Toto Wolff był niezadowolony z decyzji Michaela Masiego, co przekazał mu przez radio.

Max Verstappen dojechał pierwszy do mety, zapewniając sobie mistrzostwo świata. Niewykluczone, że Mercedes będzie składał protest w kwestii zdublowanych samochodów.

Wyniki - Wyścig