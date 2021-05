Jeśli po czterech pierwszych wyścigowych weekendach sezonu wnioski są uprawnione, można stwierdzić, iż Red Bull ma bardzo szybki samochód w kwalifikacjach, a Mercedes lepiej obchodzi się z oponami na długim dystansie.

Przewaga Mercedesa widoczna była podczas niedzielnej rywalizacji. Na koniec stintów to opony w W12 były w lepszym stanie niż te założone w RB16B. Ogumienie w znaczącym stopniu przyczyniło się do zwycięstwa Lewisa Hamiltona.

Andrew Shovlin, szef inżynierii torowej w Mercedesie, nie jest przekonany czy wspomniana wyżej przewaga widoczna będzie na każdym torze. Problem z zużywającymi się oponami łączy również z balansem samochodu.

- Nadal nie jesteśmy na etapie, w którym z przekonaniem powiedzielibyśmy, że mamy lepszy samochód na wyścig lub lepiej dbamy o opony - powiedział Shovlin. - Właściwie to trudno powiedzieć, co zdecydowało [w Grand Prix Hiszpanii]. Byliśmy w stanie być tuż za nimi, a jeśli prowadzisz i ktoś siedzi ci na skrzyni biegów przez cały stint, zwykle nie jest to dobra informacja.

- Wciąż jesteśmy w fazie sezonu, kiedy zbieramy dane z różnych torów. Jednak trend jaki się kształtuje, wskazuje, że być może mamy trochę bardziej neutralny samochód. Wygląda na to, że ich bolid gorzej obchodzi się z tylnymi oponami na długości stintu, podczas gdy nasz zużywa je na obu osiach całkiem dobrze. Dopiero po zebraniu kolejnych danych przekonamy się czy to cecha samochodu, czy bardziej kwestia ustawień.

Szef Red Bull Racing - Christian Horner jest przekonany, że Mercedes ma lepsze tempo, choć zaznacza, że jego zespół w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poczynił w tym względzie ogromny postęp.

- Myślę, że Mercedes ma od nas lepsze tempo w wyścigu i widzimy to już od Bahrajnu. Wydaje mi się, że degradacja u nich jest mniejsza niż u nas. Wiemy też, że dwa ostatnie tory mogły im pomóc.

- Jesteśmy jednak o wiele bliżej i jeśli znajdziemy trochę tempa, walka między dwoma samochodami będzie bardzo zacięta.

Kolejne starcie zaplanowano w dniach 20-23 maja. Areną piątej rundy sezonu będzie Monako.

