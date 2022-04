Charles Leclerc jechał przez większość wyścigu na trzeciej pozycji. Monakijczyk pod koniec wyścigu zaczął się zbliżać do drugiego Sergio Pereza. 26-latek, który mocno naciskał pod koniec wyścigu popełnił błąd w trzecim sektorze, po czym wypadł z toru i uderzył lekko w ścianę.

Leclerc zdołał wrócić do boksu na wymianę części, ale przestał się liczyć w walce o czołowe lokaty. Reprezentant Ferrari ostatecznie dojechał do mety na szóstym miejscu za Valtterim Bottasem. Według Ralfa Schumachera gonitwa Monakijczyka za kierowcą Red Bulla była bezsensowna i doprowadziła do utraty cennych punktów.

- Charles chyba chciał za dużo. Powinien zaakceptować trzecie miesjsce, to także klucz do zdobycia mistrzostwa - tłumaczył brat Michaela Schumachera.

Były kierowca Williamsa stwierdził, że Ferrari musi przeanalizować ostatni weekend, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

- Zespół musi przedyskutować tą sprawę. Kierowcy muszą jeździć konsekwentnie bez podejmowania ryzyka, które może zaważyć o losach mistrzostw.

Podobnego zdania jest Nico Rosberg, który stwierdził, że Charles Leclerc nie może pozwalać sobie na takie błędy, jak w niedzielę.

- Nie powinno do tego dojść, zwłaszcza kiedy walczysz o mistrzostwo przeciwko Maxowi Verstappenowi. Nie było presji, on sam sobie ją stworzył próbując dogonić Sergio Pereza. To nie było dobre - podsumował mistrz z 2016 roku.