Mercedes podwójnie wygrał drugi trening przed Grand Prix Austrii. Hamilton o 0,189 s wyprzedził Valtteriego Bottasa i o 0,217 s Maxa Verstappena.

Pomimo niezłego występu w piątkowe popołudnie, Hamilton jest przekonany, że najgroźniejsi rywale mają jeszcze coś w zanadrzu.

- Zrobiliśmy dziś mały postęp, ale myślę, że nadal mają dwie dziesiąte, może 0,150 s przewagi - powiedział Hamilton. - Zdecydowanie zrobiliśmy pewne kroki naprzód, ale nie na tyle duże, by zniwelować tę stratę. Nie zyskaliśmy dwóch dziesiątych. Jednak na pojedynczym okrążeniu było całkiem nieźle.

- Spodziewam się, że jutro trochę podkręcą [tempo]. W zasadzie mają taki tryb kwalifikacyjny, jaki my mieliśmy. Muszę spytać u nas. Nie mam pojęcia skąd to wzięli. Ale to imponujące i musimy zobaczyć czy damy radę się dostosować.

W pierwszym treningu mistrz świata wykręcił dopiero siódmy rezultat. Jak sam przyznał, próbował różnych rzeczy, by po południu wrócić do ustawień wypracowanych tydzień wcześniej.

- Próbowałem różnych wariantów, a samochód nie był zadowolony, więc musiałem wrócić do tego, co było tydzień temu. Jednak z niektórymi innymi korektami czułem się lepiej. Ogólnie jestem zadowolony.

- Prawdopodobnie już nie będę zbyt wiele zmieniał. Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego. Gdy chcemy wycisnąć więcej i więcej, jest coraz gorzej. Raczej wprowadzę drobne korekty.

Hamilton wątpi, by deficyt z jednego okrążenia udało się zniwelować na długim dystansie.

- Jestem całkiem pewny, że pozostanie tak samo. Jakąkolwiek przewagę będą mieć jutro, zwykle zachowują ją w niedzielę. Będziemy jednak naciskać, starając się zmniejszyć ten dystans. Jeśli już dziś wieczorem uda się poprawić samochód, to świetnie.

- Chciałbym wierzyć, że nasz długi przejazd był w porządku. Zerknę teraz na to. Poczekajmy i zobaczymy - podsumował Lewis Hamilton.