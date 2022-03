Padok w Barcelonie powoli ożywa. Zespoły szykują się do rozpoczęcia pierwszej tury przedsezonowych testów. Haas wyjechał dziś swoim VF-22, wykorzystując dzień filmowy.

Wśród infrastruktury ekip pojawiła się również zupełnie nowa, czarna konstrukcja. Dwupoziomowy motorhome należy do Formuły 1 i wielkością jest zbliżony do zaplecza, które posiadają największe zespoły.

Dla włodarzy F1 będzie to duża zmiana. Kiedy u steru był Bernie Eccletone, w użyciu był niewielki motorhome, przypominający kampera (zdjęcie poniżej).

Uważa się, że szefowie F1 będą wykorzystywać nowy motorhome do obsługi swoich partnerów podczas europejskich rund sezonu 2022. Stopniowo poluzowywane są procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19 i padok już podczas kilku zeszłorocznych weekendów pełny był gości.

Bernie Ecclestone, President and CEO of Formula One Management, Motorhome

Photo by: XPB Images