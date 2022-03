Zajęcia w Barcelonie nie były w Alfie wspominane najlepiej. Nie brakowało kłopotów technicznych. Ich doświadczył m.in. Robert Kubica, rezerwowy zespołu, który w niewielkim stopniu wykorzystał przysługujące mu pół dnia. C42 został również mocno dotknięty zjawiskiem tzw. „podskakiwania” będącego efektem aerodynamicznej koncepcji tegorocznych samochodów.

W Hinwil jednak nie próżnowano i przygotowano pakiet aktualizacji do samochodu oraz zoptymalizowano jego ustawienia. W czwartek swoją porcję okrążeń zaliczyli zarówno Guanyu Zhou, jak i Valtteri Bottas. Łączny licznik zatrzymał się na 120.

Bottas, siódmy w tabeli dnia, z optymizmem wypowiadał się o formie Alfy Romeo i przyznał, że sytuacja zespołu różni się diametralnie od tej, której doświadczono w Barcelonie.

- Wszystkie problemy, które mieliśmy w Barcelonie, wydają się być za nami - powiedział Bottas. - To pozytywne. Aby można to było zrobić w ciągu tygodnia, aby zespół mógł tego dokonać, przejechanie tamtych okrążeń było kluczowe.

- W końcu udało nam się popracować nad ustawieniami i dowiedzieć się, jak samochód reaguje i czego potrzebuje. Miło czuć i widzieć postępy w ciągu dnia.

Fin zaznaczył, że Alfa nie tylko zminimalizowała problem podskakiwania, ale kompletnie się go pozbyła.

- Dziś nie mieliśmy żadnych problemów. Jestem całkiem pewien, że cała stawka jeździ z nie do końca optymalnymi ustawieniami. Jednak dotarliśmy do miejsca, w którym nie mamy żadnych kłopotów z komfortem czy niezawodnością. To naprawdę pozytywne.

Do niedawna kierowca Mercedesa, przyznał, że forma zaprezentowana w czwartek jest sporą ulgą dla wszystkich w Alfie Romeo.

- Zawsze dążysz do rozwiązania wszystkich problemów, ale dostrzegasz to dopiero gdy wyjedziesz na tor. To też inny tor. Ma inny rodzaj podbić i większe prędkości na prostych. Dobrze jest widzieć, że nie ma żadnych problemów.

- Rano widziałem nerwowych ludzi, którzy mieli nadzieję, iż wszystko pójdzie gładko. Teraz dostrzegam kilka szczęśliwych twarzy - podsumował Valtteri Bottas.