Ponowna awaria w Renault

Jadący na szóstej pozycji Ocon musiał wycofać się z rywalizacji w trakcie 26. okrążenia. Powodem był wadliwy spaw w chłodnicy, który doprowadził do wycieku i przegrzania. Tydzień wcześniej dokładnie ten sam problem wyeliminował Ricciardo z Grand Prix Austrii.

- Po takim weekendzie jest wiele emocji - powiedział Abiteboul. - Radowaliśmy się po kwalifikacjach, kiedy oba samochody dotarły do Q3, a Esteban w trudnych warunkach pokazał swoje nieprzeciętne umiejętności. Potem przyszło jednak rozczarowanie, spowodowane wycofaniem jednego z naszych samochodów przez dokładnie taką samą awarię jaka przytrafiła się tydzień wcześniej.

Usterka powtórzyła się, choć po inauguracyjnej rundzie sezonu Renault wysłało chłodnice do fabryki w Enstone.

- Włożyliśmy wiele wysiłku w sprowadzenie chłodnic do Enstone, analizę i odesłanie ich z powrotem na tor, ale jak widać jest coś, co przeoczyliśmy. Tak niski poziom niezawodności jest oczywiście nie do przyjęcia w wyrównanej stawce. Wyścig z kolei pokazał, że potrzebujemy nieco większego tempa w stosunku do naszych bezpośrednich rywali.

- Generalnie przeważa uczucie rozczarowania, ale trzeba też odnotować fakt, że znacznie poprawiliśmy się na tym torze w porównaniu do lat ubiegłych. Samochód zrobił krok naprzód, jednak inne zespoły również. Walka potrwa do końca sezonu.

Marcin Budkowski, dyrektor wykonawczy Renault F1 Team, przyznał w rozmowie z Motorsport.com, że zespół będzie musiał dokonać modyfikacji wadliwej części przed Grand Prix Węgier, które odbędzie się już w najbliższy weekend.

- Nie możemy przygotować nowych chłodnic, więc musimy zmodyfikować aktualne. Dodamy trochę materiału i postaramy się wzmocnić spaw, aby był bardziej odporny na pękanie lub przeciekanie. Łatwo nie będzie, ale mam nadzieję, że rozwiązanie wystarczy na jeden wyścig. Potem przyjrzymy się bardziej solidnemu rozwiązaniu.

Renault zajmuje obecnie szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów.