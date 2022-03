Lando Norris wykręcił swój najlepszy czas w końcówce środowej sesji. Jego McLaren był wówczas wyposażony w miękkie opony C4. Był szybszy od Charlesa Leclerca o 0,597s, który po poranku z wynikiem 1:20,165 widniał na czele tabeli.

Podobnie jak przed południem, również w drugiej części dnia sesja trwała nieprzerwanie, co było sporym zaskoczeniem dla wszystkich, którzy spodziewali się, że ogromne zmiany w przepisach spowodują, iż zespoły będą miały trudności z szybkim uzyskaniem znacznego przebiegu.

Po raz kolejny pojawiły się jednak różnice w ilości przejechanych kilometrów. Np. stajnie Haas i Alfa Romeo, które zmieniły kierowców na popołudnie, zakończyły dzień z dużo mniejszym dystansem na koncie, niż czołowe ekipy. Najbardziej pracowite było Ferrari, zaliczając 153 okrążenia.

W sumie osiem zespołów pokonało ponad 100 kółek, z czego drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Red Bull z wynikiem 147 okrążeń. RB18 przez cały dzień był w rękach Maxa Verstappena.

Przez większą część popołudnia w tabeli czasów niewiele się zmieniło, zanim Norris poprawił swój rezultat, z wyjątkiem kierowców, którzy wskoczyli do kokpitów po przewie obiadowej.

Należał do nich Carlos Sainz, który zastąpił Leclerca za kierownicą F1-75 i zakończył dzień z trzecim czasem - o 0,251s gorszym od kolegi zespołowego, również używającego mieszanki C3.

Lewis Hamilton był kolejnym kierowcą, który po południu po raz pierwszy dołączył do oficjalnych jazd przedsezonowych. Siedmiokrotny mistrz świata uzyskał 1.20,929s, też na ogumieniu C3 i zakończył dzień z piątym czasem, jedno miejsce za nowym kolegą z ekipy George'em Russellem.

Hamilton spędził większą część popołudnia w garażu Mercedesa, gdzie zespół pracował nad przednim zawieszeniem W13. W ostatniej godzinie jazdy Brytyjczyka zaobserwowano, że podczas zjazdu z głównej prostej jego bolid znacznie podskakiwał.

Sebastian Vettel w porannej sesji uzyskał szósty czas środy, a Yuki Tsunoda z wynikiem 1:21,638 zajął siódme miejsce.

Fernando Alonso wskoczył na ósmą pozycję, choć poprawił swoje najlepsze okrążenie w porównaniu z poranną sesją o prawie dwie sekundy, uzyskując 1:21,746 na oponach C2.

Verstappen spędził całą popołudniową sesję na długich przejazdach, co oznaczało, że jego czas z poranka był tym najlepszym do samego końca dnia, co ostatecznie dało mu dziewiąte miejsce w klasyfikacji łącznej.

Valtteri Bottas, który przejął Alfę Romeo od Roberta Kubicy, zanotował dziesiąty rezultat, na oponach C3, ale ledwie podwoił dystans przejechany przez Polaka.

Alex Albon, który zadebiutował w Williamsie, był jedenasty, tuż przed Mickiem Schumacherem, który po południu zastąpił w Haasie Nikitę Mazepina. Niemiec był kolejnym zawodnikiem, który nie najeździł się zbyt wiele bowiem w bolidzie doszło do uszkodzenia podłogi.

Miejsce Kierowca Zespół Czas Strata Okrążenia/Opony 1 Lando Norris McLaren 1:19.568 103/C4 2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 +0.597s 80/C3 3 Carlos Sainz Ferrari 1:20.416 +0.848s 73/C3 4 George Russell Mercedes 1:20.784 +1.216s 77/C3 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 +1.361s 50/C3 6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.708s 52/C3 7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +2.070s 121/C3 8 Fernando Alonso Alpine 1:21.746 +2.178s 127/C2 9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.678s 147/C2 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.572 +3.004s 23/C3 11 Alex Albon Williams 1:22.760 +3.192s 66/C3 12 Mick Schumacher Haas 1:22.926 +3.358s 23/C3 13 Lance Stroll Aston Martin 1:23.327 +3.759s 67/C2 14 Nicholas Latifi Williams 1:23.379 +3.811s 66/C3 15 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.937s 20/C2 16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +6.341s 9/C3