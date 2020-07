Racing Point jednymi z najszybszych

Kierowcy Racing Point byli szybcy w obu wyścigach Formuły 1 w Spielbergu. Stroll uważa, że biorąc pod uwagę czystą prędkość, ustępują tylko Mercedesowi.

- Myślę, że możemy teraz powiedzieć, iż mamy drugi najszybszy samochód - powiedział Stroll. - Cóż, może trzeci, ale jesteśmy zdecydowanie szybsi niż Renault, McLaren i cała reszta. W moim wyścigu nie wszystko poszło tak, jak chciałem, ale tempo było dobre cały czas, a to wiele obiecuje na przyszłość.

W Grand Prix Styrii Sergio Perez zajął szóste miejsce, a Stroll siódme. Kanadyjczyk przyznał, że wynik nie był wystarczająco dobry - choć i tak udało im się nieźle pozbierać po nieudanych kwalifikacjach.

- Miałem dobry pierwszy stint - relacjonował wyścig. - Wyprzedziłem Gasly'ego, a potem zaczęliśmy ścigać Renault.

- Zjechaliśmy do boksu kilka okrążeń wcześniej niż Ricciardo i Sergio. Po wyjeździe trafiłam na spory ruch na torze. W drugim stincie popełniłem błąd, po czym Sergio dogonił mnie na wejściu do trzeciego zakrętu i wyprzedził mnie w czwartym.

- Potem doganiałem Ricciardo. Cały drugi stint spędziłem próbując go wyprzedzić, ale jechał bardzo mocno na wejściu i wyjściu z pierwszego łuku. W końcu na ostatnim okrążeniu zobaczyłem, że zostawił mi małą, okazję do ataku. Cóż, skorzystałem z tego. W rezultacie ostatnie okrążenie wyszło trochę szalone, ale wszystkim się podobało. Natomiast za Sergio znalazłem się w najgorszym możliwym momencie, ponieważ dokładnie w połowie dziesiątego zakrętu. Utknąłem za nim, ale kiedy już miałem odpowiednią moc, sądzę, że finiszowałem za nim zaledwie o długość przedniego skrzydła. To dla wszystkich było bardzo ekscytujące do oglądania - zakończył.

Po GP Styrii Renault oprotestowało Racing Point. Uważa się, że ekipa z Silverstone skopiowała zeszłoroczny samochód Mercedesa.