Albon stara się udowodnić Red Bullowi, że zasługuje na miejsce w F1 w przyszłym roku. Natomiast Red Bull Racing cały czas nie zdecydował, czy kontynuować współpracę z Tajem, czy postawić na doświadczonego kierowcę, takiego jak Nico Hulkenberg, albo Sergio Perez.

Podczas Grand Prix Emilii-Romanii nie zdołał pokazać się z najlepszej strony. W wyścigu utknął w sporym tłoku na dalszej pozycji. Do tego po zjeździe samochodu bezpieczeństwa obrócił się na torze. Nie zapewnił zespołowi punktów.

W tym roku do końca sezonu zostały już tylko cztery wyścigi. Zespół chce pomóc w tym okresie swojemu kierowcy w poprawieniu formy.

W odniesieniu do GP Emilii Romanii, szef Red Bull Racing - Christian Horner, powiedział: - To były trudne zawody dla Alexa, ponieważ przez cały wyścig jechał z Charlesem Leclerkiem i Danielem Ricciardo. Po restarcie walczył do tego z Sergio Perezem, który podążał na nowych oponach. Stracił panowanie w szykanie. To było dla niego i dla zespołu bardzo frustrujące, że nie zdobył punktów.

- Oczywiście postaramy się popracować z nim przed Turcją, aby odbudował formę i wrócił do walki - dodał.

Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych, dr Helmut Marko wskazał niedawno, że zespół może poczekać z decyzją nawet do kończącego mistrzostwa Grand Prix Abu Zabi.

Alex Albon zdobył 64 punkty w tym sezonie i jest sklasyfikowany na dziewiątej pozycji w mistrzostwach. Dla porównania, jego partner zespołowy Max Verstappen, ma na koncie już 162 punkty.