Red Bull może odejść z Formuły 1

Powyższe ostrzeżenie wyraził dr Helmut Marko, doradca Red Bulla ds. sportów motorowych.

Honda zaszokowała świat F1 w zeszły piątek, ogłaszając swoją decyzję o wycofaniu się z królowej sportów motorowych po sezonie 2021.

Marko powiedział dla Auto Motor und Sport, że Red Bull nie będzie w stanie przyciągnąć nowego producenta silników do Formuły 1.

- Nikt nie chce tyle zainwestować na okres tylko czterech lat, do kolejnych rozporządzeń technicznych - przekazał Marko. - Wszyscy już wiedzą, że nie można tak od razu wejść do F1 i być konkurencyjnym.

Marko przyznał, że to koszt obecności w F1 był czynnikiem, który wpłynął na decyzję Hondy o wycofaniu się.

- Powinniśmy byli obniżyć wydatki wcześniej - ubolewał. - Od 2022 roku potrzebne będą nowe cylindry, ponieważ silnik w dwudziestu procentach będzie pracował na biopaliwie. Natomiast już od 2023 roku w pełni będzie korzystał z biopaliw.

- To dodatkowe koszty, które nie wnoszą nic do przekazu dla publiczności - dodał.

Red Bull może kupować dla swoich zespołów silniki od jednego z producentów obecnych w stawce, lub przejąć własność intelektualną Hondy i samemu podjąć się kontynuacji tego projektu.

- Prawdą jest, że możemy kupić silnik, ale niekoniecznie od każdego. Formuła 1 nie może sobie pozwolić na to, aby Ferrari jeździło wiecznie w środku stawki. Jeśli wrócimy do Renault, otrzymamy jednostkę, którą zbudują zgodnie ze swoimi potrzebami, dopasowaną do ich podwozia.

- Problem zacznie się w 2022 roku - mówił natomiast o przejęciu projektu Hondy. - Musielibyśmy natychmiast przestawić silnik na biopaliwo, a wiemy, jak złożona jest ta cała technologia. Są to czynniki, które musimy wziąć pod uwagę.

Dlatego nie można wykluczyć, że Red Bull podąży za Hondą i opuści Formułę 1: - Jeśli nie znajdziemy konkurencyjnego rozwiązania, jest taka opcja. Max (Verstappen) ma w kontrakcie, że otrzyma konkurencyjny silnik, ale to również nasze założenie. Bez jednostki napędowej, dzięki której możemy wygrać mistrzostwa świata, projekt nie jest dla nas interesujący.