Red Bull Racing nie wprowadzi systemu DAS

Po tym, jak FIA odrzuciła protest Red Bulla i uznała innowacyjną technologię Mercedesa za zgodną z przepisami, Helmut Marko ogłosił, że chociaż jest to „trudne do odtworzenia”, zespół z Milton Keynes „dyskutuje, czy się tego podejmie”.

Teraz jednak, w rozmowie udzielonej dla Auto Motor und Sport, przekazał, że RBR ma inne priorytety.

- Najpierw musimy rozwiązać nasze problemy z nadwoziem - powiedział Marko, doradca Red Bulla ds. motorsportu.

Rzeczywiście, ostatnim razem na Węgrzech i pośród wyraźnej dominacji Mercedesa, Red Bull Racing przyznał, że jego samochód 2020 ma problem z aerodynamiką.

- Teraz wiemy, co działa, a co nie - kontynuował Marko. - Dlatego nie będziemy wkładać wszystkich nowych części do samochodu za jednym razem, ale pojedynczo, abyśmy mogli zobaczyć, czy gdzieś wkradł się błąd.

Ponieważ Ferrari również boryka się z problemami, sprawia to, że na razie Mercedes będzie poza zasięgiem rywali.

- Nie sądzę, żeby to się szybko zmieniło, a już na pewno nie w przypadku Silverstone - powiedział były szef działu sportowego Mercedesa, Norbert Haug.

Ralf Schumacher zgadza się, mówiąc dla Sky Deutschland: - Silverstone to bardzo szybki tor, więc spodziewam się, że Mercedes i Racing Point znów będą na czele.

Marko przyznał też, że jest zaskoczony tak dużą przewagą Mercedesa od początku sezonu 2020.

- Dlaczego Mercedes tak otwarcie demonstruje swoją wyższość? W naszych najlepszych latach nie staraliśmy się być tak rażąco z przodu, ponieważ (Max) Mosley i Bernie (Ecclestone) natychmiast by nas spowolnili - przekazał.