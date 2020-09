Sainz zdenerwowany problemami

Sainz z pewnością nie zaliczył bezproblemowego początku sezonu. Hiszpan miał przygody podczas postojów w alei serwisowej oraz kłopoty z chłodzeniem, które wydatnie wpłynęły na prędkość na prostych, osiąganą przez jego McLarena MCL35. Najgorzej było przed tygodniem w Spa. Madrytczyk nie wystartował do wyścigu. Podczas okrążenia instalacyjnego w jego samochodzie poważnej awarii uległ wydech. Usterka swoją genezę miała w silniku.

- Myślę, że są rzeczy, które możemy zrobić lepiej i w zasadzie już je robimy lepiej - powiedział Sainz podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Włoch. - Na przykład miałem trzy lub cztery bardzo powolne pit stopy w pierwszych pięciu wyścigach, ale wygląda na to, że poprawiamy się w tej kwestii.

- Jest to coś, nad czym zespół i wszyscy mechanicy pracowali bardzo ciężko i podczas ostatnich dwóch wyścigów było znacznie lepiej. Miałem trochę pecha, że miało to wpływ na moje wyniki.

- Jednak z drugiej strony była usterka silnika w Spa i kilka innych problemów z jednostką napędową, które mnie spowolniły. Wygląda na to, że w trakcie tych siedmiu wyścigów przytrafiło mi się praktycznie wszystko.

26-latek przyznał, że tak wiele niepowodzeń wywołało u niego pewną frustrację: - To zaczyna być trochę trudne do przełknięcia. W zeszłym roku może dwa, trzy wyścigi poszły nie po mojej myśli. W takim przypadku, o ile to nie twoja wina, łatwo jest się z tym pogodzić. Jednak teraz w zasadzie w żadnym z siedmiu wyścigów nie poszło tak, jak powinno. Może poza pierwszą rundą w Austrii i Hiszpanią.

- We wszystkich innych wyścigach miałem problem i straciłem z 30 punktów. Zaczyna mnie to trochę boleć i denerwować. O tyle dobrze, że to nie moja wina - podsumował Carlos Sainz.