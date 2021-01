Verstappen lepszy niż Hamilton

W padoku F1 trwa niemal nieustanna „licytacja” na temat tego, kto jest lepszy: Verstappen czy Hamilton? Choć statystyki jasno wskazują na tego drugiego, wielu podkreśla, że osiągnięcia siedmiokrotnego mistrza świata nie byłyby możliwe bez samochodu Mercedesa - od kilku lat zdecydowanie najlepszego w stawce.

O tym, ile daje bolid niemieckiego producenta można się było przekonać podczas Grand Prix Sakhiru. Po tym, jak u Lewisa Hamiltona zdiagnozowano zakażenie koronawirusem za kierownicą W11 usiadł George Russell. Anglik zakwalifikował się jako drugi i pewnie prowadził w wyścigu, dopóki w odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodziły mu błędy zespołu.

Występ Russella posłużył Hornerowi jako dowód na poparcie tezy, iż to Verstappen jest obecnie najlepszym kierowcą w stawce F1.

- Myślę, że [Verstappen] jest najlepszy i występ George’a Russella w Mercedesie jest tego potwierdzeniem - przyznał Horner w rozmowie z serwisem RacingNews365. - Max i Lewis zdecydowanie się wyróżniają. I chociaż nie powinniśmy być ślepi na osiągnięcia Hamiltona, ma on do dyspozycji naprawdę dobry pakiet.

- Max jest zmuszony wyciągać więcej z samochodu. W Mercedesie kierowca Williamsa może z marszu zakwalifikować się do pierwszego rzędu, a Russell nieomalże wygrał wyścig. Z kolei w Red Bullu, jeśli ktoś będzie musiał wsiąść do samochodu Verstappena - gdyby Max miał na przykład koronawirusa - nikt nie zbliży się do tego poziomu.

Horner pochwalił również coraz wyższe umiejętności Verstappena, zarówno w kwestii tempa wyścigowego, jak i zarządzania oponami.

- Max lepiej „czyta” wyścig, umiejętniej przekazuje informacje zespołowi, ale i nauczył się radzić sobie z rozczarowaniami. W tych obszarach bardzo dojrzał. Inni mają ciężkie chwile, gdy muszą się porównać z osiągami Maxa. Patrząc na występ w Abu Zabi - okrążenie na pole position było fenomenalne, a potem w dojrzały sposób kontrolował wyścig od startu do mety - zakończył Christian Horner.