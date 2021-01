Verstappen wyzwaniem dla Pereza

Perez - zwolniony przez Racing Point - nieoczekiwanie trafił pod skrzydła Red Bulla. Po zakończeniu sezonu kierownictwo RBR odesłało do rezerw Alexa Albona i powołało na jego miejsce właśnie Meksykanina.

Zwycięzca ubiegłorocznego Grand Prix Sakhiru dołączy w Milton Keynes do Maxa Verstappena. Holender od 2018 roku nie daje szans swoim zespołowym partnerom, a porównania z 23-latkiem nie wytrzymali w ostatnim czasie Pierre Gasly oraz Albon.

Perez w zeszłym tygodniu odwiedził fabrykę Red Bull Racing. Spytany o swoje oczekiwania i prognozy na walkę z Verstappenem, odpowiedział:

- Wszyscy znamy Maxa. Wiemy, jak jest utalentowany, jak szybki, jak dorósł w ostatnich latach i jakim kompletnym kierowcą się stał. Zdecydowanie jest jednym z najszybszych, o ile nie najszybszym z obecnej stawki.

- Pod pewnym względem stanowi potężne wyzwanie. Jest tu [w zespole] od dawna, więc dokładnie wie, czego oczekuje od samochodu. To świetny sprawdzian i nie mogę doczekać się współpracy z nim.

Po blisko 200 wyścigach Perez odniósł w Grand Prix Sakhiru swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1. Choć uważa się, że błyskotliwa jazda i awans z końca stawki przekonały włodarzy Red Bulla, sam kierowca nieco umniejsza znaczenie tamtego sukcesu.

- Myślę, że miało to jakiś wpływ, ale jestem w Formule 1 od dziesięciu lat i ludzie wiedzą, co mogę zrobić. Wydaje się, że teraz dostanę do rąk maszynę, którą mogę wygrywać. Muszę się upewnić, że to zadziała. Zwycięstwo może pomóc, ale sądzę, że większe znaczenie miała konsekwencja, którą wykazywałem się przez lata.