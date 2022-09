Chociaż nie było żadnego potwierdzenia ze strony zespołu, rozumie się, że Mick Schumacher nie pozostanie w ich szeregach na trzecią kampanię.

Antonio Giovinazzi, protegowany Ferrari, ma zaliczyć dla Haasa dwa piątkowe treningi w Monzy oraz Austin i jest uważany za faworyta do podpisania kontraktu.

Nieuchronnie w grze jest też Daniel Ricciardo, który po sezonie 2022, o rok wcześniej, zakończy współpracę z McLarenem. Mówi się też o brazylijskich funduszach, które mogą wypromować ich rezerwowego - Pietro Fittipaldiego, do roli kierowcy wyścigowego.

Rynek kierowców jest jednak w zawieszeniu, dopóki nie wyjaśnią się zawiłości kontraktowe McLarena i Alpine w sprawie zaangażowania Oscara Piastriego.

Właściciel amerykańskiej formacji Gene Haas jest w ten weekend w Zandvoort i szef zespołu Guenther Steiner przyznał, że biorąc pod uwagę jego obecność, rozmowy o przyszłym składzie nabiorą tempa.

- Oczywiście będziemy o tym rozmawiali - powiedział Steiner. - To początek tych dyskusji, a nie koniec. Nie chodzi o to, że nie poruszaliśmy jeszcze tego tematu, ale zdecydowaliśmy, że trochę poczekamy z decyzjami. Nie śpieszy się nam.

- Rzecz jasna monitorujemy sytuację również w kontekście Micka i widzimy, co się dzieje. Nie widzę powodu, abyśmy mieli wykonywać jakieś gwałtowne ruchy - kontynuował. - Jeśli teraz podejmiemy decyzję, która potem okaże się zła, wiadomo, że będziemy jej żałowali. Gdybyśmy zakreślili sobie cel numer jeden, nie mielibyśmy już wówczas pola manewru.

- Mamy swoje przemyślenia i musimy określić, kto będzie najkorzystniejszy dla naszej ekipy - podkreślił. - Tu nie chodzi o to, kogo chcę, jako człowieka. Wybór musi być możliwie najlepszy dla przyszłości stajni .

- Pojawia się więc pytanie, czy stawiamy na opcję ryzykowną, czy bezpieczną? Jest to kluczowe zagadnienie. Naszym zamiarem jest rozwijanie zespołu. Czy w tym aspekcie potrzebujemy szybkiego zawodnika, czy solidnego, który dowiezie nienaruszony samochód do mety? Jest wiele składowych do przeanalizowania - wskazał.

Cieszy się, że Haas jest znacznie bardziej atrakcyjną propozycją dla kierowców niż rok temu.

- Absolutnie, miejsce w naszym kokpicie jest dużo atrakcyjniejsze - mówił dalej. - W 2020 roku, kiedy rozstaliśmy się z Romainem i Kevinem, byłem pierwszym, który odradzał dołączenie do naszego składu wiedząc, że czeka nas rozczarowująca kampania. Teraz, gdy dysponujemy bardziej konkurencyjnym bolidem, perspektywa współpracy z nami stała się interesująca. Zeszły rok bowiem był przejściowy. Stanowił doskonałą okazję, aby nauczyć naszych dwóch debiutantów czym jest Formuła 1. Nie stawialiśmy ich pod żadną presją.

Pytany o udostępnienie bolidu Antonio Giovinazziemu, na dwa wspomniane treningi, wyjaśnił: - To efekt mojej rozmowy z Mattią Binotto. Porozumieliśmy się jakieś dwa tygodnie przed przerwą letnią. Zapytał mnie co sądzę o możliwości zapewnienia Giovinazziemu szansy na sprawdzenie obecnego samochodu. To ich kierowca rezerwowy, a także nasz, gdyby Pietro był niedostępny w dany weekend.

- Oprócz Micka i Kevina jeszcze nikt inny nie zasiadał w naszym bolidzie, dlatego ciekawie będzie usłyszeć opinię o nim od kogoś innego. Była to dość szybka decyzja - poinformował. - Oczywiście pozbawiamy naszych zawodników czasu na torze, ale z drugiej strony zyskujemy więcej informacji dla zespołu dzięki dodatkowym danym. W każdym razie była to prośba Mattiego. Ja nie wyszedłbym z tym pomysłem, aczkolwiek nie miałem nic przeciwko tej inicjatywie.

