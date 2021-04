Alonso wrócił do F1 po dwóch sezonach nieobecności. Hiszpan ponownie związał się z Grupą Renault i reprezentuje barwy Alpine F1 Team. Inauguracji w Bahrajnie nie ukończył z powodu problemów z samochodem. Z kolei w Imoli był dziesiąty, awansując na punktowaną pozycję po karze czasowej dla Kimiego Raikkonena.

Wielu zastanawia się czy Alonso wciąż stać na nawiązanie walki w czołówce stawki. Jednym z nich jest Mark Webber.

- Jestem wielkim fanem Fernando i on o tym wie - powiedział Webber na łamach hiszpańskiego dziennika Marca. - Jednak nawet on sam się trochę martwił, ponieważ zdawał sobie sprawę, że to [powrót] nie będzie dla niego łatwe. Kiedy nazywasz się Alonso, Schumacher czy Lauda, powrót nigdy nie może być łatwy.

Webber podkreśla, że w F1 wszyscy oczekują natychmiastowych wyników i osiągów, więc czasu na wypracowanie optymalnej formy nie ma. I nie powinno być.

- Formuła 1 nie wie, co to cierpliwość. To szczyt [sportów motorowych], więc nie możesz po prostu przeprosić i powiedzieć: „potrzebuję więcej czasu”. Tego dotyczą moje wątpliwości. Czy dzisiejszy Fernando może pokonać 25-letniego Fernando?

- To podstawowe pytanie. Jest dobry, ma większe doświadczenie, ale czy jest tak samo szybki i odważny? Tylko on może na to odpowiedzieć. Spójrzmy na Valentino Rossiego. Nienawidzę patrzeć jak cierpi, ale stoper nigdy nie kłamie - zakończył Mark Webber.