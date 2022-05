Lider mistrzostw, który wystartował z Pole Position do wyścigu głównego pomimo wypadku w kwalifikacjach, wytrzymał presję, którą nałożył na niego Theo Pourchaire, aby zwiększyć swoją przewagę w tabeli.

Chociaż Pourchaire trzymał się w okolicach 0,3 sekundy za brazylijskim kierowcą MP Motorsport, nie był w stanie wyprzedzić lidera pomimo dwóch samochodów bezpieczeństwa.

Drugovich powiększył swoją przewagę do trzech sekund w pierwszej części wyścigu, zanim akcję na torze zatrzymał na 19. okrążeniu samochód bezpieczeństwa, kiedy to Amaury Cordeel uderzył w bariery.

Pomimo tego, że obaj pretendenci w walce o zwycięstwo mieli powolne pitstopy, wznowili oni ściganie w tej samej kolejności.

Drugi samochód bezpieczeństwa pojawił się na torze na 23. okrążeniu po tym, jak Clement Novalak uderzył w ścianę na nawrocie, po kontakcie z Liamem Lawsonem. To mogła być kolejna szansa na zamianę pozycji w walce o zwycięstwo, jednak Drugovich ponownie wyszedł z tego obronną ręką.

Chociaż Juri Vips zbliżał się do prowadzącego duetu na ostatnich okrążeniach, to Drugovich trzymał się dzielnie aż do flagi w szachownicę, dokładając do swojego konta trzeci triumf w tym sezonie FIA F2.