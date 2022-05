Powrót do Formuły E

Ekipa Abt, na bazie której powstał fabryczny zespół Audi, wycofała się wraz z producentem z Formuły E po kampanii 2020-21. Była obecna w serii od jej pierwszego sezonu.

Niemiecki formacja zdobyła mistrzostwo kierowców w sezonie 2016-17 wraz z Lucasem di Grassim, a następnie tytuł pośród zespołów w sezonie 2017-18, gdy era Gen1 dobiegała końca.

Powrót Abt do serii gwarantuje dwanaście stajni w stawce, a odchodzący Mercedes zostanie wykupiony w ramach porozumienia, które ma zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

- Formuła E zawsze zajmowała ważne miejsce w naszych sercach i nigdy nie ukrywaliśmy, że chcemy do niej wrócić - powiedział kierujący firmą Abt, Hans-Juergen Abt.

- Po wewnętrznej inauguracji, rozmawiamy teraz z naszymi obecnymi i potencjalnymi partnerami. Celem jest wystawienie silnej ekipy - dodał.

Abt będzie działał jako zespół kliencki w latach 2022-23, a w odpowiednim czasie wskaże dostawcę układu napędowego spośród jednego z siedmiu producentów produkujących jednostki Gen3.

Zadeklarowali również zamiar zatrudnienia czołowych kierowców. Potencjalnie mogą zapewnić powrót do serii Rene Rastowi, który był partnerem di Grassiego w ich składzie.

- Jeśli chodzi o naszych dwóch zawodników, mamy bardzo konkretne pomysły - powiedział Thomas Biermaier, dyrektor zarządzający Abt.

- Prawdopodobnie nie będziemy zaliczani do faworytów, w porównaniu do ostatniego razu, gdy startowaliśmy jako zespół fabryczny. Dlatego tym ważniejsze jest, abyśmy mieli w kokpicie szybkich i inteligentnych zawodników, którzy dobrze do nas pasują - dodał. - Pierwsze rozmowy są ekscytujące i bardzo pozytywne, więc jestem pewien, że wkrótce skompletujemy zespół.

