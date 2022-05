Stoffel Vandoorne, który startował z czwartego pola wygrał wyścig w Monako pokonując Mitcha Evansa i Jeana-Erica Vergne.

To nie był udany wyścig dla reprezentantów Porsche, Pascal Wehrlein i Andre Lotterer byli zmuszeni do zakończenia wyścigu przedwcześnie. Do mety nie dojechali również Sam Bird, Oliver Rowland i Edoardo Mortara.

Z ostatecznego wyniku może być zadowolony Sebastien Buemi. Szwajcar startował z wyścigu z ostatniego pola i dojechał do mety na ósmym miejscu.

Dzisiejsze zwycięstwo Vandoorne'a sprawiło, że Belg wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Vergne spadł na drugą pozycję. Do Francuza zbliżył się Mitch Evans, który traci tylko trzy punkty.

Wyniki - Wyścig