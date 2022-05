W 2018 roku Suder, jadący wówczas z Darkiem Gurdziołkiem, wypadł z trasy i nie ukończył zawodów. W 2019 roku zawiódł silnik Sierry, a w kolejnej edycji – skrzynia biegów. Do mety Rajdu Świdnickiego-Krause Suder po raz pierwszy dotarł z Marcinem Kowalikiem – w 2021 roku, zajmując drugą pozycję w tabeli z czasami i w klasie FIA 4/J2 (rajdówki z lat 1986-90). Czas na triumf przyszedł na inaugurację sezonu 2022 - w jubileuszowej, pięćdziesiątej edycji imprezy.

- Ostatnią pętlę przejechaliśmy zachowawczo wykorzystując przewagę, jaką wcześniej wypracowaliśmy. Czuje się świetnie. To mój piąty start w tych zawodach i pierwsze zwycięstwo. Moi idole – Marian Bublewicz i Janusz Kulig triumfowali tu pięciokrotnie, więc może i mnie uda się taka seria w historycznym czempionacie, by w pewien sposób nawiązać do ich sukcesów - mówił na mecie Marek Suder.

- Jedziemy dalszą część sezonu zgodnie z kalendarzem. Naszym kolejnym startem będzie ORLEN 78. Rajd Polski - wyjaśnił mistrz Polski z sezonu 2021.

