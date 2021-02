O'Ward najszybszy w Sebring

Na krótkiej, 2,74-kilometrowej pętli oglądano czternastu kierowców. O'Ward wyprzedził o 0,138 sekundy zwycięzcę Rolex 24, Alexandra Rossiego. Dwukrotny mistrz serii, Josef Newgarden zajął trzecie miejsce ze stratą 0,265 s.

Do obiadowej przerwy prowadził Colton Herta przed Alexandrem Rossim. Po południu nasilił się wiatr i spadła temperatura. Pato O'Ward przygotowujący się do drugiego sezonu z Arrow McLaren SP, zszedł do 51,790.

Wraz z Rossim i Hertą, z Daytony przybyli Simon Pagenaud, Rinus van Kalmthout i Oliver Askew, który zastępował Jamesa Hinchcliffe'a w Dallarze z numerem 29. Graham Rahal pokonał najdłuższy dystans 157 okrążeń.

SEBRING - 1.2

1. Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) 51,790 (124)

2. Alexander Rossi (Andretti) 51.928 (122)

3. Josef Newgarden (Penske) 52.055 (138)

4. Colton Herta (Andretti) 52,061 (116)

5. Oliver Askew (Andretti) 52,240 (109)

6. Felix Rosenqvist (Arrow McLaren SP) 52,258 (91)

7. Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) 52,302 (139)

8. Conor Daly (Carpenter) 52,311 (123)

9. Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) 52.356 (157)

10. Rinus van Kalmthout (Carpenter) 52,358 (99)

11. Will Power (Penske) 52,362 (145)

12. Simon Pagenaud (Penske) 52,378 (120)

13. Ryan Hunter-Reay (Andretti) 52,464 (106)

14. Scott McLaughlin (Penske) 52,469 (130)