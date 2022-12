Vettel i Schumacher połączą siły

Zarówno dla Schumachera, jak i Vettela będzie to ich pierwszy wyścig od czasu opuszczenia pełnoetatowego miejsca w F1 pod koniec 2022 roku. Czterokrotny mistrz świata przeszedł na emeryturę, a Haas nie będzie korzystał dalej z usług Schumachera.

Mick zadebiutował w Race of Champions w Meksyku w 2019 roku, docierając do finału Pucharu Narodów ROC wraz z Vettelem. Kierowcy połączyli siły raz jeszcze, gdy impreza Race of Champions po raz pierwszy odwiedziła tor Pite Havsbad na początku 2022 roku. Teraz niemiecki duet będzie walczył o dziewiąty Puchar Narodów.

- Wspaniale jest być z powrotem na Race of Champions i ponownie wszystkich zobaczyć. Jeszcze lepiej, że Sebastian też będzie rywalizował, więc miejmy nadzieję, że drużyna Niemiec będzie mogła dotrzymać tradycji walki o tytuł w Pucharze Narodów ROC - powiedział Schumacher.

Czytaj również: Vettel z pewnością wróci do padoku

- Jestem zachwycony, że Mick ponownie dołączy do mnie w Race of Champions w moim pierwszym wyścigu od czasu przejscia na emeryturę z F1. Żaden z nas nie ma dużego doświadczenia na śniegu i lodzie, więc na początku tego roku w Szwecji musieliśmy się szybko uczyć. Skończyło się na tym, że sam siebie zaskoczyłem, dochodząc do finału indywidualnego przeciwko Sebastienowi Loebowi. Nie mogę się doczekać powrotu i współpracy z Mickiem - dodał Vettel.

Schumacher dołącza do grona, w którym znajdują się Valtteri Bottas z Alfy Romeo, legendarni Mika Hakkinen i David Coulthard oraz Tom Kristensen, którego bardzo dobrze znamy z Le Mans.

Duet ojca i syna, Petter i Oliver Solbergowie, bronią tytułu Pucharu Narodów 2022. Do akcji powróci także czterokrotny mistrz świata w rallycrossie, Johan Kristoffersson, jak również trzykrotna zwyciężczyni W Series, Jamie Chadwick.

Nowe nazwiska w składzie to obecny mistrz FIA Formuły 2 i rezerwowy kierowca Astona Martina Felipe Drugovich, pięciokrotny wicemistrz WRC Thierry Neuville i gwiazda Arrow McLaren IndyCar Felix Rosenqvist. Kolejni kierowcy zostaną ogłoszeni już wkrótce.