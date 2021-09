Lewandowski i Liberati najszybsi w Pro-Am

Szybsi od Liberatiego byli tylko Loris Spinelli i Leonardo Pulcini z klasy Pro. Grzegorz Moczulski i Rafał Mikrut z GT3 Poland zajęli szóste miejsce w Am Cup.

Pierre Feligioni wpadł w żwir na zakręcie 8 i w 32 minucie zarządzono FCY. 20 minut przed końcem Edoardo Liberati awansował na P2 (2.00,281). 10 minut później Loris Spinelli (1.59,616) odebrał prowadzenie Leo Pulciniemu.

Sesję zakończyła czerwona flaga. Na pit lane nie wróciło sześć Huracánów.

TRENING 2

1. Max Weering/Loris Spinelli (Kraan) 1.59,616

2. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon) 2.00,194

3. Andrzej Lewandowski/Edoardo Liberati (VS Racing) 2.00,281 (1. Pro-Am)

4. Sebastian Balthasar/Seb Morris (Leipert) 2.00,399

5. Daan Pijl/Danny Kroes (Bonaldi) 2.00,522

6. Miloš Pavlović/Petar Matić (Bonaldi) 2.00,632

7. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) 2.00,640

8. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) 2.00,674

9. Andrea Cola/Dmitrij Gwazawa (Target) 2.01,203

10. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) 2.01,379

...

23. Holger Harmsen (GT3 Poland) 2.03,984 (5. Am)

24. Rafał Mikrut/Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) 2.04,237 (6. Am)

Fot. VS Racing