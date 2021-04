Quartararo wygrał dwa pierwsze wyścigi w 2020 roku, również obejmując prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw, ale w drugiej części sezonu jego forma spadła i stracił szanse na tytuł. Teraz wydaje się, że kruchość psychiczna zniknęła, co Francuz podkreślił świetnym występem w niedzielę w Portimao, w Grand Prix Portugalii.

- Czuję się pewnie i dobrze jest wrócić do takiego nastawienia - powiedział Fabio Quartararo. - Przywiozłem tutaj pewność siebie po zwycięstwie w Dosze.

- Teraz wiemy, co musimy zrobić, aby być konkurencyjni. Tak długo, jak mam dobre wyczucie przodu, jadę szybko - kontynuował. - W wyścigu skupiłem się tylko na swojej jeździe, ale co to było za tempo! Nie spodziewałem się tego! Byłem zaledwie o pół sekundy wolniejszy niż na moim okrążeniu kwalifikacyjnym, więc to było niesamowite.

- Czułem też presję ze strony zbliżającego się za mną Rinsa. Chciałem wypracować przewagę, ale wtedy on popełnił błąd. Starałem się więc zachować spokój, a i tak udało mi się odjechać od Bagnai - dodał. - Wykonaliśmy świetną robotę! W sobotę byliśmy pierwsi we wszystkich sesjach, a teraz wygraliśmy. Dziękuję zespołowi. To ważne punkty, a teraz jedziemy na jeden z moich ulubionych torów, Jerez.

Quartararo spodziewa się, że Yamaha będzie konkurencyjna na większości torów w tym roku.

- Motocykl działa bardzo dobrze, to była ta sama maszyna co w Katarze - przekazał. - Praktycznie się go nie dotknęliśmy. Zmieniliśmy zaledwie kilka rzeczy. Jestem pewien, że motocykl wszędzie będzie pracował dobrze. Z pewnością przytrafią się jakieś problemy, ale sądzę, że będzie w porządku.

W przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy wyścig na tym torze był katastrofalny dla Quartararo, teraz spisał się bez porównania lepiej. Zgadza się, że chodzi nie tylko o motocykl, ale też o mentalne podejście: - Motocykl jeździ zdecydowanie lepiej, a wyczucie jest doskonałe. Yamaha wykonała świetną robotę, ale to bardziej kwestia mentalności. W zeszłym roku przyjechałem tutaj w momencie, gdy straciłem szanse na zwycięstwo w mistrzostwach świata, bardzo źle mi szło i miałem bardzo negatywne nastawienie.

- 70 procent wyniku jest w głowie, a reszta w motocyklu. Wyciągnąłem wiele wniosków z zeszłego roku, kiedy byłem sfrustrowany stratą szans na tytuł. Dużo się nauczyliśmy i jestem z tego powodu zadowolony - podsumował.

Galeria zdjęć: Fabio Quartararo podczas Grand Prix Portugalii

