Quartararo ma w ostatnim wyścigu do odrobienia aż 23 punkty. Tyle wynosi przewaga Francesco Bagnaii. Mistrz świata, by obronić trofeum musi wygrać i liczyć na to, że rywal nie będzie wyżej niż piętnasty.

Spory wpływ na wyniki Quartararo miała forma Yamahy. Producent z obaw o niezawodność nie mógł skorzystać z nowo przygotowanego silnika. Deficyt mocy względem Ducati pozostał więc aktualnym problemem.

Pytany przez Motorsport.com czy jest zadowolony ze swoich występów, Quartararo stwierdził:

- Oczywiście. Popełniłem kilka błędów. Jako zespół również parę popełniliśmy. Biorąc jednak pod uwagę to, co przytrafiło nam się na początku sezonu, jestem naprawdę zadowolony. Wiele się nauczyłem w tym sezonie.

- Jak już mówiłem. Cokolwiek się wydarzy, jestem zadowolony.

Quartararo wykręcił w czasówce czwarty wynik i określił sobotę jako jedną z najlepszych w roku. Wybiegając w przyszłość dodał, że nie zamierza rozmyślać o różnych scenariuszach związanych z punktami. Chce po prostu wygrać rywalizację w Walencji.

- Nie myślę o tytule. Myślę o zwycięstwie. Jeśli wygram, może coś się wydarzy. Jednak głównym celem jest po prostu zwycięstwo i tylko je będę miał w głowie. Sądzę, że jesteśmy w dobrym położeniu. Startujemy z niezłej pozycji. Tempo jest dobre, a dobór opon jasny.

- Czuję się pewnie. Od Grand Prix Niemiec nie byliśmy w grze o wygraną, więc będzie to dla mnie ważne, by walczyć do ostatniego okrążenia.