U Quartararo pojawiły się wątpliwości

Ubiegłoroczny debiutant i rewelacja rozgrywek MotoGP 2019, Fabio Quartararo świetnie rozpoczął tegoroczny sezon od dwóch zwycięstw w hiszpańskim Jerez. Francuz zanotował następnie trzy słabsze występy. W czeskim Brnie był siódmy, w Grand Prix Austrii ósmy, a powtórną rywalizację na Red Bull Ringu zakończył na trzynastej pozycji.

Komfortowa przewaga w klasyfikacji indywidualnej zniknęła w mgnieniu oka. Andrea Dovizioso traci do 21-latka jedynie trzy oczka. Austriacki tor ze względu na długie proste najmniej pasuje maszynom Yamahy, choć Quartararo w 2019 roku ukończył rywalizację w Spielbergu na trzeciej pozycji.

- Oczywiście, nadal jesteśmy kandydatami do tytułu, ale nie czuję się już tak pewnie jak w Jerez - powiedział Quartararo, pytany przez Motorsport.com czy nadal uważa się za pretendenta do końcowego triumfu. - W Jerez wszystko było w porządku, wszystko szło świetnie. Teraz wygląda jednak na to, że mamy coraz więcej problemów.

- W porządku, Austria to dla nas trudny tor, ale w zeszłym roku czułem się naprawdę dobrze i zająłem trzecie miejsce. Zupełnie inaczej niż teraz. Prosimy więc Yamahę o kilka rzeczy i mamy nadzieję coś otrzymać przed Misano. Tamten tor powinien być dla nas korzystny, ale problemy pozostaną. Musimy je nieco przykryć i zrobić wszystko co w naszej mocy - zapowiedział Fabio Quartararo.

Grand Prix San Marino zaplanowano w dniach 11-13 września.