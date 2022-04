Ferrari 296 GTS gwarantuje emocje pod gołym niebem

Czerwiec zeszłego roku przyniósł premierę samochodu Ferrari 296 GTB. Włoski producent postawił w nim na połączenie silnika V6 i hybrydy plug-in. Teraz natomiast odsłonięto go jako otwartą wersję 296 Gran Turismo Spider (GTS).

W typowym dla Ferrari stylu, otrzymał on składany dach typu hardtop, który w dużej mierze zapewnia auto wygląd coupe w pochmurne czy deszczowe dni. Dach, podzielony na dwie części, potrzebuje 14 sekund, aby się podnieść lub schować za plecami kierowcy i pasażera. Operacji tej można dokonać, gdy pojazd porusza się z prędkością maksymalnie do 45 km/h.

Przezroczysty fragment pokrywy silnika pozwala na podziwianie 3,0-litrowej jednostki V6, która samodzielnie osiąga moc 663 KM. Współpracując z silnikiem elektrycznym, Ferrari 296 GTS wytwarza potężną moc 830 KM i moment obrotowy 740 Nm. Jest to wystarczający wynik, aby rozpędzić się do 100 km/h w 2,9 sekundy, a do 200 km/h w 7,6 sekundy. Ludzie z Maranello twierdzą, że ich zelektryfikowany rasowy kabriolet osiągnie prędkość ponad 330 km/h. Po przełączeniu na zasilanie wyłącznie elektryczne prędkość maksymalna spada do 135 km/h.

Ponieważ jest to kabriolet, niektórzy mogą martwić się o większą wagę w porównaniu z coupe, ze względu na potrzebę wzmocnienia nadwozia, aby zachować jego sztywność. Masa 296 GTS wynosi 1540 kg pod warunkiem, że jest wyposażony w opcjonalny pakiet Assetto Fiorano. Spider jest tym samym o 70 kg cięższy od swojego rodzeństwa w wersji 296 GTB.

Wspomniany pakiet Assetto Fiorano jest całkowicie bezkompromisowy pod względem maksymalnych osiągów. Obejmuje on m.in, pochodzące z wyścigów GT regulowane amortyzatory Multimatic, zoptymalizowane pod kątem jazdy na torze, karbonowe nakładki na przedni zderzak, które mogą zapewnić dodatkowe 10 kg siły docisku oraz szersze zastosowanie lekkich materiałów, takich jak włókno węglowe, zarówno w kokpicie, jak i na zewnątrz. W skład wyposażenia wchodzą również wyczynowe opony Michelin Pilot Sport Cup2R. Opcjonalnie można postawić na malowanie inspirowane modelem 250 Le Mans. Aerodynamika jest jedną z najmocniejszych stron maszyny z Maranello. Uwagę zwraca m.in. aktywny, tylny spojler. W omawianym zestawie może generować siłę docisku do 360 kg przy prędkości 250 km/h.

Podobnie jak wersja ze stałym dachem, nowy 296 GTS ma zasięg jazdy na napędzie elektrycznym wynoszący 25 km dzięki akumulatorowi o pojemności 7,45 kWh. Tak jak w przypadku coupe, w kabriolecie zastosowano tą samą dwusprzęgłową, ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów, która jest montowana w modelach SF90 Stradale/Spider oraz Roma/Portofino.

Model 296 GTS nie jest jedynym debiutem planowanym na ten rok przez Ferrari, gdyż za kilka miesięcy z Maranello wyjedzie SUV Purosangue.

Galeria zdjęć: Ferrari 296 GTS

Ferrari 296 GTS 1 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS 2 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS 3 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS 4 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS 5 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS 6 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS 7 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano 8 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano 9 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano 10 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano 11 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano 12 / 12 Autor zdjęcia: Ferrari