Raikkonen i Giovinazzi testują nową Giulię GTA

Przeprowadzona na słynnym torze Balocco Proving Ground, gdzie wszystkie samochody sportowe Alfa Romeo były projektowane i testowane od lat 60. ubiegłego wieku, sesja pozwoliła kierowcom F1 przetestować samochody do granic ich możliwości i uzyskać informacje zwrotne w realnych warunkach.

Wiedza zespołu Formuły 1 w projekcie GTA

Jak pokazano w wyjątkowym filmie nakręconym w Balocco, na historycznym torze, znanym jako „Alfa Romeo Track", mistrz świata Raikkonen i młoda włoska gwiazda Giovinazzi ściśle współpracowali z inżynierami, skupiając się na ich sugestiach technicznych dla zoptymalizowania aerodynamiki i jakości prowadzenia. Aby sfinalizować tuningowanie GTA i GTAm, kierowcy F1 przeanalizowali zmiany wprowadzone w samochodzie i zrelacjonowali swoje wrażenia z jazdy na torze, co zaowocowało wspólną oceną wpływu na dynamikę pojazdu.

Giovinazzi przekazał wskazówki dotyczące konfiguracji samochodu, zwracając szczególną uwagę na nowe elementy z włókna węglowego i nowe rozwiązanie techniczne zastosowane w piastach, zestawione w celach rozwojowych z prototypowymi felgami, których ostateczny design będzie nawiązywał do tradycyjnych pięciu slotów Alfy Romeo, jak we wcześniejszym koncepcie GTAm. „Wspaniale jest zobaczyć dziś ulepszenia, jakie wprowadziliśmy do samochodów", powiedział Antonio Giovinazzi na zakończenie sesji testowej.

Z kolei Raikkonen współpracował z działem aerodynamiki nad innowacyjnymi dodatkami zarówno z przodu - z nowym, regulowanym aerosplitterem zintegrowanym z nowymi zderzakami przednimi - jak i z tyłu, gdzie zamontowano nowe, ręcznie regulowane skrzydło. Przeanalizował również ogólną równowagę, jaką zapewnia współpraca tych nowych elementów z wlotem powietrza i osłoną podwozia. Dobra robota, według Fina: „Uważam, że jest to doskonałe połączenie nadające się do codziennego użytkowania i jazdy na torze" powiedział Kimi.

Nowe właściwości techniczne i specyficzne materiały sprzyjające aerodynamice i jakości prowadzenia

Alfa Romeo powierzyła firmie Sauber Engineering produkcję większości komponentów z włókna węglowego dla GTA i GTAm, zwłaszcza tych, które mają wpływ na aerodynamikę.

Należą do nich: nowy zderzak przedni, listwy progowe, wloty powietrza, spojler GTA, a także aerodynamiczne skrzydło GTAm. Ze względu na ręcznie regulowane skrzydła, przednie i tylne, Giulia GTAm może dostosować swoje aerodynamiczne możliwości do każdego rodzaju toru lub drogi, dokładnie według życzeń i preferencji kierowcy. Pomiary w tunelu aerodynamicznym nie ograniczyły się tylko do wykończenia skrzydeł, ale zostały również rozszerzone na podwozie, które - jak w przypadku Giulii Quadrifoglio - jest w pełni zabezpieczone osłoną. GTA i GTAm mają również specjalny, nowy dyfuzor, który może zwiększyć docisk samochodu, gwarantując tym samym doskonałą przyczepność na drodze przy dużych prędkościach. W przypadku Giulii GTAm, duża siła aerodynamiczna jest w stanie zapewnić imponujący współczynnik docisku, 2 razy większy niż w GTA i 3 razy większy niż w Giulii Quadrifoglio, który już teraz wyznacza standardy w swojej klasie.

Bezcenne techniczne know-how firmy Sauber Engineering

Giulia GTA korzysta z rezultatów wieloletniej współpracy z firmą Sauber Group AG i wykorzystuje wiedzę swoich działów inżynierii i aerodynamiki.

Sauber Group szczyci się 50-letnim doświadczeniem w sportach motorowych, w tym 27-letnim w Formule 1. Dzięki temu zdobył bezcenną wiedzę w projektowaniu i wykorzystywaniu włókna węglowego oraz na temat aerodynamiki na najwyższym poziomie wydajności.

Szwajcarski zespół jest jednym z nielicznych zespołów F1 z własnym tunelem aerodynamicznym. Obiekt znajdujący się w Szwajcarii, w Hinwil, jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie, wyposażonym w najnowocześniejszą technologię. Korzyści płynące z tej współpracy sięgają od inżynierii, poprzez szybkie prototypowanie, aż po produkcję komponentów.

Inspiracja: Giulia GTA z 1965 roku

Pod względem technicznym i koncepcyjnym odnowiona Alfa Romeo Giulia GTA inspirowana jest Giulią GTA z 1965 roku - „Gran Turismo Alleggerita" - stworzoną przez Autodeltę w oparciu o Giulię Sprint GT, która odnosiła sportowe sukcesy na całym świecie. Nowa limitowana edycja Giulii GTA oparta jest na modelu Giulia Quadrifoglio. Wyposażona jest w zmodernizowaną wersję silnika 2,9 V-6 bi-turbo teraz o mocy 540 KM, a w „ekstremalnej" wersji GTAm może szczycić się zmniejszoną o 100 kg masą, osiągając najlepszy w swojej klasie stosunek wagi do mocy na poziomie 2,82 kg/KM.

informacja prasowa