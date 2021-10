Finałową rundę w pucharze świata stanowiło Baja Portalegre. Zawodnicy mieli do pokonania trasę liczącą 410 kilometrów, podzieloną na cztery odcinki specjalne. Jeszcze przed rajdem spodziewano się, że największym wyzwaniem będzie pogoda ze względu na obfite opady deszczu. Prognozy sprawdziły się i oesy w wielu miejscach zmieniły się w rwące potoki oraz było mnóstwo bardzo błotnistych sekcji.

Konrad Dąbrowski przystępował do zawodów jako lider klasyfikacji juniorów. Jednak nie wszystkie karty były rozdane. Ostatnia runda rządziła się wyjątkowymi prawami. Punkty zdobywane przez zawodników mnożone był razy dwa.

Rajd nie zaczął się najlepiej dla Dąbrowskiego, ponieważ już na samym początku jego motocykl dopadły problemy techniczne. Natomiast drugiego dnia rajdu, na dwóch najdłuższych oesach pojechał bardzo dobrym tempem. Na blisko dwustukilometrowym odcinku Portalegre-Alter do Chão reprezentant DUUST DIVERSE Rally Team miał drugi czas wśród juniorów, a na niespełna 150 kilometrowym Fronteira-Portalegre był trzeci.

W rajdzie został ostatecznie sklasyfikowany na czwartym miejscu. Cały sezon wygrał z przewagą jednego punktu.

- Musieliśmy o to powalczyć - powiedział Konrad Dąbrowski. - Zawody zacząłem bardzo dobrze wygrywając prolog. Niestety na pierwszym etapie z powodu awarii straciłem dużo czasu. Mimo to udało się dojechać rajd i zebrać wystarczająco dużo punktów, by cały sezon wygrać jednym punktem.

- Jechało mi się bardzo dobrze, te 340 km odcinków specjalnych minęło mi błyskawicznie. Bardzo cieszę się, że bardzo dobrze rozumiem się z zespołem i czuję w nich pewne wsparcie podczas zawodów - dodał o drugim dniu Baja Portalegre.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję całemu swojemu zespołowi, tacie, Pawłowi Jaroszowi i Mice Pietrusowi, którzy byli przy mnie cały ten czas. Nie mamy wiele czasu by cieszyć się z wygranej, ponieważ już za tydzień wystartuje w Abu Dhabi Desert Challenge, ostatniej rundzie pucharu świata cross country. Jedziemy po więcej - podsumował.

Abu Dhabi Desert Challenge odbędzie się w dniach 7-11 listopada. Podczas tego rajdu Konrad Dąbrowski ma szanse na przypieczętowanie tytułu w Pucharze Świata FIM w Rajdach Cross-Country w juniorskiej klasyfikacji.

Jeśli uda się zrealizować plany zespołu DUUST DIVERSE Rally Team, Konrad Dąbrowski zdobędzie dwa Puchary Świata w jednym sezonie, a to będzie wspaniałym prognostykiem przed Rajdem Dakar.

Galeria zdjęć: Konrad Dąbrowski podczas Baja Portalegre

Konrad Dąbrowski 1 / 11 Autor zdjęcia: Ricardo Leizer Konrad Dąbrowski 2 / 11 Autor zdjęcia: Gabriel Lopes Konrad Dąbrowski 3 / 11 Autor zdjęcia: Ricardo Leizer Konrad Dąbrowski 4 / 11 Autor zdjęcia: Ricardo Leizer Konrad Dąbrowski 5 / 11 Autor zdjęcia: Ricardo Leizer Konrad Dąbrowski 6 / 11 Autor zdjęcia: Ricardo Leizer Konrad Dąbrowski 7 / 11 Autor zdjęcia: Victor Eleutério Konrad Dąbrowski 8 / 11 Autor zdjęcia: Victor Eleutério Konrad Dąbrowski 9 / 11 Autor zdjęcia: Gabriel Lopes Konrad Dąbrowski 10 / 11 Autor zdjęcia: Andre Chaco Konrad Dąbrowski 11 / 11 Autor zdjęcia: Andre Chaco