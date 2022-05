Awans Molgo i Martona

Po jedenastu próbach w rajdzie prowadzą Alexandre Leroy i Sebastien Chol (Mazda RX-7). Drugie miejsce zajmują Geoff Bell i Frederic Miclotte (Ford Escort RS 1800 MKII) (+58.7s), a trzecie Jorge Perez Companc i Maria Volta Jose (Ford Escort RS 1800 MKII) (+1:39.7).

- Jest dobrze i cieszyłbym się, gdybyśmy jechali tak aż do mety - powiedział Paweł Molgo, zasiadający w Porsche 911 SC. - Cały czas poznajemy nasz nowy samochód oraz nowy rodzaj zawodów, który dla naszych rywali wywodzących się z rajdów płaskich poziomu nawet WRC stanowi codzienność. Nieustająco kombinujemy, uczymy się, zmieniamy ustawienia, dobieramy opony i widać postęp. Auto, odpukać!, jest nawet niezadraśnięte.

We środę Molgo i Marton zaliczyli pięć oesów, pokonując ponad 74,5 km.

- Jechało nam się bardzo dobrze, a jedyne czego nam brakuje to trochę mocy (trasa prowadzi teraz w ternie górzystym) i bardziej szczegółowego opisu trasy - przekazał Molgo. - Nasi rywale mają rozpracowany każdy metr, wiedzą kiedy mogą przycisnąć, a kiedy lepiej odpuścić. My czasem np. na końcu podjazdu odpuszczamy, obawiając się tego, co czeka nas za szczytem, a oni lecą „na ślepo”, zyskując tym samym przewagę. Ale jestem zadowolony – jedzie nam się fajnie, nie odstajemy od kolegów, którzy czują się tu jak ryba w wodzie, a ich auta – zwłaszcza niektóre Porsche i Fordy Escorty – to prawdziwe potwory! To profesjonaliści w wyczynowych rajdówkach! Łatwo nie jest, bo panuje piekielny upał, a my nie mamy w kabinie klimatyzacji, więc po każdym oesie wylewam na głowę butelkę wody. Jutro przenosimy się z bazą do Marakeszu, gdzie ma być podobno jeszcze goręcej.

W czwartek na zawodników czeka trasa Essaouira - Chichaoua o długości 290 km, z czego 78,6 km będzie miało pomiar czasu.