Jenson Button zakończył starty w Formule 1 po sezonie 2016. Potem próbował swoich sił w imprezach cross country. W 2019 roku wziął udział w Baja 1000. W zeszłorocznej kampanii Extreme E wystartował w rundzie w Arabii Saudyjskiej, wsiadając za kierownicę auta swojego zespołu JBXE.

42-latek pozostaje zaangażowany w F1 jako doradza Williamsa. Jest również ekspertem w telewizji Sky Sport.

W sezonie 2022-23 weźmie udział w serii Nitro Rallycross organizowanej przez Travisa Pastranę. W jednej ekipie połączy siły z Oliverem Bennettem. Wsiądzie za kierownicę FC1-X.

- Chcę się ścigać - powiedział Button, który niedawno testował Forda Fiestę Supercar i Mini Coopera tej samej klasy. - Uwielbiam rywalizację i pragnę dobrze się bawić.

- Nie mogę doczekać się startu w Nitro RX z ekipą Xite Energy, zespołem, który ma ogromne doświadczenie nie tylko w rallycrossie, ale także w wyścigach pojazdów elektrycznych - dodał. - Będę ścigał się u boku mojego kolegi Olivera. To gość ze świetnym charakterem. Mam nadzieję, że będę mógł nauczyć się dużo od niego o jeździe na szutrze, a on ode mnie o jeździe na torze. Czeka nas fajna i dobra współpraca.

Nitro RX ruszyło w zeszłym roku z pięcioma wyścigami rozgrywanymi w Stanach Zjednoczonych i przeznaczonymi dla klasy Supercars z silnikami spalinowymi.

W sezonie 2022-23 seria zostanie rozszerzona do dziesięciu wydarzeń - w tym trzech w Europie - a pierwsza runda odbędzie się w Lydden Hill w dniach 18-19 czerwca. Po wyjazdach do Szwecji i Finlandii, cykl z pozostałymi siedmioma imprezami przeniesie się już do Stanów Zjednoczonych. Finał sezonu zaplanowano na marzec przyszłego roku.

Maszyna FC1-X o mocy 800 kW, opracowana przez Olsbergs MSE i QEV Technologies, zadebiutowała w lutym podczas Race of Champions i w Nitro RX wystawiana będzie w swojej własnej klasie, a nie w grupie Supercars.