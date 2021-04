Mocny skład Marten Sport

Pierwsza runda dolnośląskiego Tarmac Masters przyjęła w tym roku także rolę inauguracji polskiego sezonu w rajdach samochodowych, a imponująca lista zgłoszeń zwiastuje, że 11 kwietnia szykuje się prawdziwe święto sportu.

Impreza z bazą w Nowej Rudzie to równie ważny moment dla firmy Marten Sport, która jest oficjalnym sponsorem generalnym cyklu Tarmac Masters. To nie koniec niespodzianek, jakie ekipa przygotowała na cały rajdowy weekend. To właśnie tutaj, swoją oficjalną prezentację będzie miał zespół rajdowy w nowym składzie i nowych barwach Marten Sport.

Pierwsza załogą, która jednocześnie otworzy listę startową 5. Tech-Mol Rally, będą Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski – mistrzowie Polski klasyfikacji generalnej z sezonu 2014. Duet wraca do wspólnych startów po prawie 1,5-rocznej przerwie, a powrót przyniesie wyjątkowy debiut za kierownicą Skody Fabia R5 w specyfikacji evo2.

Identyczne barwy pojawią się również na drugiej rajdówce, obsługą której także zajmie się cieszyńska stajnia Car Speed Racing. Do drugiego sezonu startów przygotowuje się Filip Pindel, który będzie reprezentował zespół w stawce samochodów z napędem na jedną oś. Wrocławski zawodnik, który właśnie w Tarmac Masters stawiał swoje pierwsze „rajdowe kroki”, kontynuuje starty w Peugeocie 208 R2. Na prawym fotelu, w roli pilota, kibice będą mogli ponownie zobaczyć Krzysztofa Pietruszkę.

Zespół zdradził swoje najważniejsze plany na sezon 2021, który przewiduje włączenie się jednocześnie w dwa rajdowe cykle. Dla Wojciecha Chuchały i Sebastiana Rozwadowskiego będzie to ważny trening przed startem w 49. Rajd Świdnicki - Krause 2021 i przygotowanie do walki w pełnym cyklu RSMP 2021. Duet Pindel / Pietruszka skupia się przede wszystkim na zbieraniu doświadczenia i startach w Marten Tarmac Masters, który w tym roku ma składać się z pięciu eliminacji.

Obie załogi zmierzą się w mocno obsadzonych klasach. Wojtek Chuchała będzie miał za plecami sześciu rywali w samochodach kategorii R5, doskonale znanych kibicom z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Filip Pindel dołączy do najliczniej obsadzonej kategorii PRO2, dla samochodów z napędem na jedną oś. O pierwsze sezonowe punkty będzie konkurował z 24 rywalami, wśród których także nie zabraknie kierowców RSMP.

Na zawodników czekać będzie 48,5 km odcinków specjalnych, na które składać się będą trzy pętle, po dwie asfaltowe próby każda. Załogi trzy razy zjeżdżać będą na strefę serwisową w Nowej Rudzie, gdzie zaplanowano też metę 5. Tech-Mol Rally.

- W ten weekend zacznie się spełniać moje marzenie o powrocie do samochodu R5, co cieszy mnie tym bardziej, że znów na prawym fotelu towarzyszył mi będzie Sebastian Rozwadowski. Jest to dla nas obojga długo wyczekiwany i bardzo ważny moment, ale skupiamy się przede wszystkim na sprawdzeniu nowej dla nas Skody Fabia R5 evo2 oraz przygotowaniach do powrotu do Mistrzostw Polski - powiedział Wojciech Chuchała.

- Już nie mogę się doczekać odcinków w Świdnicy i zmierzenia się z krajową czołówką, w której mamy plan sporo namieszać - dodał. - Nie miałem przez ostatni czas, także z powodu pandemii, zbyt wielu okazji do startów, więc głód jazdy jest ogromny. W tym roku chcemy to wszystko nadrobić. W inauguracji Martem Tarmac Masters też łatwo się nie damy rywalom. Pojedziemy dla kibiców, którzy mam nadzieję, że jeszcze o nas nie zapomnieli i równie mocno liczą na dobry wynik.

- Wracam na odcinki Kotliny Kłodzkiej bogatszy o zeszłoroczne doświadczenia, ale oczywiście mam świadomość, że nadal jestem na początku rajdowej drogi, dlatego w sezonie 2021 najważniejszym celem będzie dla nas nauka. Odcinki specjalne są techniczne i wymagające, co sprawia, że ten cykl jest świetną szkołą rajdowego rzemiosła - powiedział Filip Pindel. - Cieszę się na kontynuację współpracy z Krzyśkiem i jego dużą wiedze. Jego rady w tworzeniu opisu i w jeździe na odcinkach są dla mnie bardzo cenne. Dzięki naszym partnerom i ekipie Car Speed Racing mamy do dyspozycji świetny samochód oraz najlepsze możliwe warunki do rozwoju i stopniowego stawiania kolejnych kroków w rajdach samochodowych. To dla całego naszego zespołu niezwykle ważny weekend i cieszę się, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia.