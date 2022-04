Płachytka i Nowaczewski najszybsi w Tech-Mol Rally

Komplet wygranych odcinków specjalnych i zwycięstwo z przewagą ponad minuty to bilans startu załogi Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski w Tech-Mol Rally, inauguracyjnej rundzie Tarmac Masters 2022.

Trasa 6. Tech-Mol Rally, poprowadzona w okolicach Nowej Rudy, składała się z dwóch odcinków specjalnych: Przygórze (8,3 km) oraz Cosmos (8,3 km). Oba miały być pokonane trzykrotnie, ale ostatecznie druga z trzech pętli została odwołana. Druga próba została przerwana z powodu wypadku załogi Artur Długosz i Bartosz Siodła. OS3 dla rajdu okręgowego nie został puszczony ze względu na słup leżący na drodze. OS4 natomiast anulowano z powodu nagłego załamania pogody i opadów śniegu.

Drugie miejsce w generalce za załogą Poliamid Rally Team zajęli zwycięzcy Pro 1 - Aleksander Terlecki i Paweł Drahan (Ford Fiesta Proto) (+1:14.6). Na trzecim stopniu podium stanęli Michał Tochowicz i Piotr Białowąs (Citroen C3 Rally2) (+1:20.0).

- To był dobry trening. Rozprostowałem prawą nogę i sprawdziliśmy kilka wariantów oponiarskich - powiedział Sylwester Płachytka. - Warunki mieliśmy relatywnie stabilne, choć przyczepność była dość zmienna i różniła się pomiędzy poszczególnymi partiami oesów. Skorzystaliśmy z ustawień na nieco bardziej podbijające oesy, ale nie przeszkodziło nam to od początku jechać szybko. Nasze tempo było stabilne i konkurencyjne i to już od pierwszego oesu, co będzie kluczowe za dwa tygodnie w Świdnicy, bo tam nastąpi właściwa weryfikacja naszej formy.

Na trzeciej lokacie w Pro za Płachytką oraz Tochowiczem uplasowali się Marek Temple i Jakub Wróbel zasiadający w Citroenie DS3 R5 (+2:33.7).

Terlecki i Drahan zdominowali wspomnianą klasę Pro 1, zapisując wszystkie oesy na swoje konto. Pokonali Artura Sękowskiego i Pawła Pochronia o 40,6s. Przemysław Matulka i Mateusz Martynek (Subaru Impreza) po OS5 spadli na trzecie miejsce i ostatecznie na tej pozycji ukończyli rajd (+49,7s).

Marcin Górny i Marcin Roik jadąc Peugeotem 208 R2 po ostatnim oesie wskoczyli na pierwsze miejsce w Pro 2, a Jakub Matulka i Andrzej Górski na drugie (Ford Fiesta) (+14,3s). Hubert Kowalczyk i Jarek Hryniuk (Peugeot 208 R2) po Power Stage stracili prowadzenie i musieli zadowolić się trzecim stopniem podium (+17,1s).

Sklasyfikowani na szóstym miejscu w rajdzie Radosław Osik i Wojciech Kordeusz (Peugeot 208 Rally4), triumfowali w Rally4, gdzie zaledwie o 0,1 pokonali Grzegorza Bondera i Kamila Hellera (Renault Clio Rally4). Tę kolejność również rozstrzygnął nieco ponad ośmiokilometrowy Turbojulita Power Stage.

W Pro 2s na pierwsze miejsce po ostatniej próbie wskoczyli Maciej Liszka i Dariusz Liszka (Honda Civic Type-R) kosztem Marcina Grabowicza i Pawła Wojdata (+2,7s). Trójkę skompletowali Maciej Matysiak i Karolina Baćkowska (+20,9s).

W Pro 3 na podium stanęli: Maciej Hawro/Wojtek Kolaczek (Honda Civic), Przemek Krysztowiak/Jakub Machnikowski (Skoda Fabia) (+7,3s), Hubert Laśkiewicz/Jarosław Janasz (+53,3s). W C2 Cup Jacek Januchta i Marta Matuszczyk pokonali Pawła Smolenia i Jakuba Sawińskiego o 23,8s. Po OS5 na trzecią lokatę wskoczyli Michał Skrądź i Przemysław Skrądź (+41,3s). W Pro 4 samotnie do mety dojechali Łukasz Zajączkowski i Kacper Zajączkowski (Fiat Seicento).